Ο Ντόναλντ Τραμπ επικρατεί στην πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία των Ρεπουμπλικάνων, στην πολιτεία Άιοβα, για την ανάδειξη του υποψηφίου της παράταξης στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, κατά αμερικανικά εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα και προβλέψεις της εταιρείας Edison Research.

Ο μεγιστάνας επιβεβαίωσε το καθεστώς του αδιαφιλονίκητου φαβορί της αμερικανικής παράταξης της δεξιάς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των CNN και CBS.

Κατά την Edison Research, με το 5% των ψήφων των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικάνων στο «caucus» αυτό να έχει καταμετρηθεί, ο πρώην πρόεδρος Τραμπ εξασφάλιζε το 49,1%, ο Ρον ΝτεΣάντις το 22,3% και η Νίκι Χέιλι το 21,3%.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο κ. Τραμπ θα εξασφαλίσει στη μεσοδυτική πολιτεία τουλάχιστον 16 εκλέκτορες, η κυρία Χέιλι 4, ο κ. ΝτεΣάντις 4, ενώ 16 μέλη του εκλεκτορικού σώματος στο κομματικό συνέδριο έμενε να κριθούν.

Ένδειξη της πόλωσης στις ΗΠΑ είναι στοιχείο που ανέδειξε δημοσκόπηση κατά την προσέλευση των ψηφοφόρων (entrance poll) της εταιρείας: το 66% των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικάνων θεωρεί πως δεν κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν τις προεδρικές εκλογές το 2020.

Πηγή: skai.gr

