Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και την κυριαρχία του ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία των Ρεπουμπλικάνων, στην πολιτεία Άιοβα, για την ανάδειξη του υποψηφίου της παράταξης στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου με την επικράτηση του πρώην προέδρου.

Ο μεγιστάνας επιβεβαίωσε το καθεστώς του αδιαφιλονίκητου φαβορί της αμερικανικής παράταξης της δεξιάς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των CNN και CBS.

Σε δήλωσή του μετά την πρώτη νίκη του, ο Τραμπ κάλεσε τους Αμερικανούς να «ενωθούν».

«Νομίζω πως τώρα είναι καιρός όλοι μας, η χώρα μας να ενωθεί (...). Είτε πρόκειται για Ρεπουμπλικάνους, Δημοκρατικούς, φιλελεύθερους, ή συντηρητικούς», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος είναι γνωστός για τη συνήθως επιθετική ρητορική του, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στην πόλη Ντε Μόιν, σε αυτή τη μεσοδυτική πολιτεία.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον Ντε Σάντις τερμάτισε πολύ πίσω στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με την Edison Research, μπροστά από την πρώην πρέσβη του ΟΗΕ, Νίκι Χέιλι.

Με σχεδόν το 90% των καταμετρημένων ψήφων, ο Τραμπ είχε 50,9%, ενώ ο Ντε Σάντις ήταν στο 21,4% και η Χέιλι στο 19,0%, σύμφωνα με την Edison Research.

Τόσο ο Ντε Σάντις όσο και η Χάλει είχαν στόχο ενός ισχυρού ποσοστού στη δεύτερη θέση για να πείσουν τους χορηγούς και τους υποστηρικτές.

Ο τρίτος υποψήφιος, ο Βίβεκ Ραμασουάμι ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι εγκαταλείπει την κούρσα για την ανάδειξη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, τασσόμενος υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα αναστείλουμε την εκστρατεία μας για την προεδρία», ξεκαθάρισε ο κ. Ραμασουάμι, καθώς ο επιχειρηματίας δεν έλαβε παρά περίπου το 7% των ψήφων, κατά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

«Δεν υπάρχει πιθανή οδός για να γίνω ο επόμενος πρόεδρος (...).Τηλεφώνησα στον Ντόναλντ Τραμπ για να του πω ότι τον συγχαίρω για τη νίκη του και πως από τώρα, του προσφέρω την πλήρη υποστήριξή μου», συμπλήρωσε ο ινδικής καταγωγής Ρεπουμπλικάνος, ιδρυτής αμερικανικού ομίλου της βιοτεχνολογίας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Τη νίκη Τραμπα αναγνώρισε και ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, αναφέροντας ότι είναι «καθαρά μπροστά» στην κούρσα, πως είναι το φαβορί.

«Είναι το καθαρό φαβορί της άλλης πλευράς σε αυτό το σημείο», διαπίστωσε ο κ. Μπάιντεν μέσω X (του πρώην Twitter), καλώντας όσους Αμερικανούς τάσσονται υπέρ του να συνεισφέρουν χρήματα.





