Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημερώνει το Κογκρέσο για την προσεχή παράδοση όπλων στο Ισραήλ

Η αμερικανική κυβέρνηση ειδοποίησε χθες Τρίτη το Κογκρέσο πως εννοεί να προχωρήσει στην παράδοση όπλων και πυρομαχικών αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στο Ισραήλ, δήλωσαν πηγές ενημερωμένες για τον φάκελο, μια εβδομάδα αφού ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή περιορισμών στην αμερικανική στρατιωτική βοήθεια που παρέχεται στον πιο στενό σύμμαχο της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή, εξαιτίας της Ράφας.

Η παράδοση των όπλων και των πυρομαχικών υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, σημείωσε αξιωματούχος. Πηγή στο αμερικανικό κοινοβούλιο ανέφερε πως πρόκειται για υλικό αξίας ενός και πλέον δισεκ. δολαρίων.

Κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας Wall Street Journal, μεταξύ άλλων τα πυρομαχικά θα συμπεριλαμβάνουν οβίδες για πυροβόλα αρμάτων μάχης, αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων, και στρατιωτικά οχήματα, αξίας άλλων 500 εκατ. δολαρίων.

Προχθές Δευτέρα ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν τόνισε σε δημοσιογράφους ότι οι παραδόσεις στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ θα συνεχιστούν στο πλαίσιο πακέτου αξίας 26 δισεκ. δολαρίων που ενέκρινε τον περασμένο μήνα το Κογκρέσο, παρότι η Ουάσιγκτον αποφάσισε να προχωρήσει στην αναβολή των παραδόσεων 1.800 βομβών 2.000 λιβρών (907 κιλών) και 1.700 βομβών 500 λιβρών (226 κιλών), επειδή «δεν πιστεύουμε πως πρέπει να γίνει ρίψη τους σε πυκνοκατοικημένες πόλεις».

Η αταλάντευτη υποστήριξη του προέδρου Μπάιντεν στο Ισραήλ στον πόλεμο με τη Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου πλέον έχει μετατραπεί σε πρόβλημα για τον Δημοκρατικό που θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στο αξίωμα στις εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς επικρίνεται έντονα, ιδίως από μερίδα υποστηρικτών της παράταξής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

