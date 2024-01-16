Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε μία συντριπτική νίκη απέναντι στους εσωκομματικούς αντιπάλους του στην Αϊόβα, στην πρώτη αναμέτρηση στην κούρσα για τo χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, με τη διαφορά να επιβεβαιώνει τις δημοσκοπήσεις που τον έφερναν ως το φαβορί.

Μία άλλη παράμετρο που θέτει η ανάλυση του βρετανικού δικτύου είναι η προσέλευση των υποστηρικτών του πρώην προέδρου παρά το ακραίο κρύο στην Αϊόβα.

Παράλληλα, κανένας από τους κύριους αντιπάλους του Τραμπ, η Νίκι Χέιλι ή ο Ρον Ντε Σάντις, δεν φάνηκαν ότι θα μπορούσαν να τον απειλήσουν. Την ίδια ώρα, ο πιο ιδεολογικά κοντινός αντίπαλός του, ο Βίβελ Ραμασουάμι, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί και ότι θα υποστηρίξει τον Τραμπ στο Νιου Χάμσαϊρ την Τρίτη.

BREAKING: Vivek Ramaswamy suspends his presidential campaign.



“Earlier tonight I called Donald Trump... and now going forward he will have my full endorsement for President."

pic.twitter.com/KiSPCpsdO0 — PBD Podcast (@PBDsPodcast) January 16, 2024

Ιστορικά τεράστια νίκη

Η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αϊόβα ήταν ιστορικά τεράστια, αναφέρει το BBC. Κέρδισε τις περισσότερες ψήφους σε όλες εκτός από μία από τις 99 κομητείες της Αϊόβα.

Κανείς δεν είχε επικρατήσει σε εκλογές της Αϊόβα με περισσότερες από 12 μονάδες. Με διαφορά στο περίπου 30% ο Τραμπ θα μπορούσε να καταλήξει να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών που συμμετείχαν.

Trump ROASTS Biden:



“I don't want to be overly rough on the President but I have to say that he is the worst President we have had in the history of our country!” 🤣



pic.twitter.com/b3Cu8X7mPR — Momin Zeeshan (@MominZeeshan13) January 16, 2024

Με καταμετρημένες σχεδόν όλες τις ψήφους, ο Τραμπ έχει ποσοστό 51%, με τον Ντε Σάντις στο 21% και την Χέιλι το 19%.

Μία έρευνα στο διαδίκτυο όπου προσέφυγαν οι κάτοικοι της Αϊόβα το βράδυ της Δευτέρας εξηγεί ακριβώς την επιτυχία του Ντόναλντ Τραμπ.

Περίπου οι μισοί από τους Ρεπουμπλικάνους που συμμετείχαν στις εκλογές θεωρούν τους εαυτούς τους μέρος του κινήματος του Τραμπ «Make America Great Again», σύμφωνα με το BBC.

Επίσης, η νίκη του Τραμπ ήταν ευρεία αφού κέρδισε μικρούς και μεγάλους, άντρες και γυναίκες. Κέρδισε επίσης τους ευαγγελικούς και ακροδεξιούς συντηρητικούς ψηφοφόρους που δυσκολεύτηκε να κερδίσει το 2016.

Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην Αϊόβα είπε στο CBS ότι πίστευαν ότι ο Τραμπ ήταν ο πραγματικός νικητής των προεδρικών εκλογών του 2020, ένας αριθμός που αυξήθηκε στο 90% μεταξύ των υποστηρικτών του Τραμπ.

Η νίκη του Τραμπ είναι μια σημαντική ανατροπή

Η κυριαρχία του Τραμπ εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ήταν αδιαμφισβήτητη, αλλά η νίκη του εδώ, στο ευρύτερο πλαίσιο της σύγχρονης αμερικανικής πολιτικής, είναι εξαιρετική, αναφέρει το BBC.

Πριν από δύο χρόνια, 22 μήνες και 25 ημέρες, ολοκλήρωσε την πρώτη του προεδρική θητεία κάτω από συνθήκες σύγκρουσης όταν αμφισβήτησε την ήττα του από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν με αποκορύφωμα την εξέγερση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου. Αντιμετωπίζει δύο ποινικές δίκες που σχετίζονται με αυτές τις υποθέσεις.

Τώρα, ως νικητής των κοινοβουλευτικών εκλογών της Αϊόβα, έχει κάνει το πρώτο σημαντικό βήμα για να γίνει υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ έχει ακόμα δουλειά να κάνει για να κερδίσει. Θα αντιμετωπίσει μια πιο δύσκολη πρόκληση από την Χάλει στο Νιου Χάμσαϊρ την επόμενη εβδομάδα, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το προβάδισμά του έχει μειωθεί σχεδόν σε μονοψήφιο αριθμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.