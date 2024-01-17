Απρόσμενη άνοδος του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στο 4% ανέβηκε ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Δεκέμβριο, παρά τις προβλέψεις των περισσότερων οικονομολόγων για πτώση από το 3,9% του Νοεμβρίου.

Είναι η πρώτη αύξηση στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή εδώ και μήνες, καθώς μετά από την κορύφωση του 11,1% τον Οκτώβριο του 2022 είχε αρχίσει καθοδική πορεία για τον δείκτη.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις αυξημένες τιμές προϊόντων καπνού και οινοπνευματωδών, όπως σημείωσε το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής, μετά από την αύξηση των σχετικών τελών από την κυβέρνηση στον προϋπολογισμό που παρουσιάστηκε το φθινόπωρο.

Πάντως ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και καυσίμων διατηρήθηκε αμετάβλητος στο 5,1%.

Ο υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ σχολίασε πως ο πληθωρισμός «δεν πέφτει σε ευθεία γραμμή», αλλά επέμεινε πως οι «δύσκολες αποφάσεις» που έχει λάβει η κυβέρνηση αποδίδουν.

Την ίδια ώρα πάντως επίσημα στοιχεία δείχνουν πως ο ρυθμός αύξησης των μισθών στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει πέσει στο 6,6% από 7,3% έναν μήνα νωρίτερα.

