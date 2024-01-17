Ρωσία: Ακτιβιστής καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για υποκίνηση μίσους

Ένας ακτιβιστής υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπασκορτοστάν, μια δημοκρατία της κεντρικής Ρωσίας, καταδικάστηκε σήμερα σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση αφού δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για υποκίνηση μίσους, όπως έγραψαν ανεξάρτητα ρωσόφωνα ειδησεογραφικά μέσα.

Βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει αστυνομικούς της Μονάδας Αποκατάστασης της Τάξης, φορώντας κράνη και κρατώντας ασπίδες και γκλομπ να αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων που είχε συγκεντρωθεί σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον ακτιβιστή Φάιλ Αλσίνοφ.

Ο Αλσίνοφ κατηγορείται ότι προσέβαλε μετανάστες εργάτες σε ομιλία του που εκφώνησε τον Απρίλιο του 2023 στη διάρκεια διαδήλωσης με αφορμή τα σχέδια εξόρυξης χρυσού σε μια περιοχή του Μπασκορτοστάν.

Πολυπληθείς διαδηλώσεις στη Ρωσία είναι υπερβολικά σπάνιες εξαιτίας του κινδύνου σύλληψης που αφορά κάθε συγκέντρωση την οποία οι αρχές θεωρούν ότι δεν έχει εγκριθεί από τις ίδιες.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί την τελευταία διετία γιατί αντιτίθενται στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

