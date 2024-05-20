Το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν Ραϊσί εντοπίστηκε - Η κατάσταση δεν είναι καλή

Εντοπίστηκε το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, και ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, όμως η κατάσταση δεν είναι καλή και οι ελπίδες να βρεθούν επιζήσαντες μοιάζουν λιγοστές δήλωσε πριν από λίγο ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου.



Το ελικόπτερο συνετρίβη χθες σε ορεινή περιοχή του Ιράν κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν εν μέσω πυκνής ομίχλης



Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου αυτή την ώρα ομάδες έρευνας και διάσωσης πλησιάζουν τον τόπο της συντριβής.

Νωρίτερα αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης επιβεβαίωσε ότι τουρκικό ντρόουν που συμμετείχε στις έρευνες, εντόπισε με θερμική κάμερα "πηγή θερμότητας και υπήρχαν υποψίες πως επρόκειτο για τα συντρίμμια του ελικοπτέρου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.