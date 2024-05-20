Λογαριασμός
Το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν Ραϊσί εντοπίστηκε - Η κατάσταση δεν είναι καλή

«Το ελικόπτερο του προέδρου εντοπίστηκε. Ομάδα έρευνας και διάσωσης πλησιάζουν τον τόπο της συντριβής (...) η κατάσταση δεν είναι καλή», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου Πιρχουσέιν Κουλιβάντ.

Ραϊσί

Εντοπίστηκε το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, και ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, όμως η κατάσταση δεν είναι καλή και οι ελπίδες να βρεθούν επιζήσαντες μοιάζουν λιγοστές δήλωσε πριν από λίγο ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου.

Το ελικόπτερο συνετρίβη χθες σε ορεινή περιοχή του Ιράν κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν εν μέσω πυκνής ομίχλης

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου αυτή την ώρα ομάδες έρευνας και διάσωσης πλησιάζουν τον τόπο της συντριβής.

Νωρίτερα αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης επιβεβαίωσε ότι τουρκικό ντρόουν που συμμετείχε στις έρευνες, εντόπισε με θερμική κάμερα "πηγή θερμότητας και υπήρχαν υποψίες πως επρόκειτο για τα συντρίμμια του ελικοπτέρου

