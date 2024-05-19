Συνελήφθη μέλος συμμορίας που έκλεβε έξυπνες συσκευές από καταστήματα

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εντόπισαν την Παρασκευή το μεσημέρι, στη Νέα Ιωνία, ένα 45χρονο αμέσως μετά τη διαφυγή του από κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών, από το οποίο είχε αποσπάσει κινητό τηλέφωνο, κόβοντας με κόφτη το καλώδιο ασφαλείας.

'Αμεσα οι αστυνομικοί προέβησαν στην ακινητοποίηση και δέσμευση του, με τον 45χρονο να αντιστέκεται σθεναρά, χτυπώντας τους αστυνομικούς με γροθιές και κλωτσιές.

Στην κατοχή του βρέθηκε κόφτης και το κινητό τηλέφωνο που αποδόθηκε στο κατάστημα από το οποίο το αφαίρεσε.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, φορούσε σκόπιμα και προσχηματικά μπουφάν με λογότυπο εταιρείας διανομής προϊόντων, προκειμένου να τον περνάνε για εργαζόμενο και να μην κινεί τις υποψίες.

Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμορία, τα μέλη της οποία διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της συμμορίας από τις αρχές καλοκαιριού του 2023 οργανώθηκαν με σκοπό την τέλεση κλοπών από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών σε διάφορες περιοχές της Αττικής με μεθοδολογία και διακριτούς ρόλους.

Εκτός του βασικού συλληφθέντος μέλους, ταυτοποιήθηκε και δεύτερο μέλος που είχε το ρόλο του φυσικού αυτουργού, ο οποίος είναι έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης για ομοειδή αδικήματα. Ακόμη, αναζητούνται οι κλεπταποδόχοι της συμμορίας.

Η δράση της συμμορίας πιστοποιήθηκε σε 28 περιπτώσεις κλοπών, με ορισμένες να έχουν τελεστεί και την ίδια μέρα.

Τα μέλη της συμμορίας κινούνταν με δίκυκλα και εισέρχονταν στα καταστήματα είτε χωριστά, είτε από κοινού προσποιούμενοι τους πελάτες σε ώρες που υπήρχε πολυκοσμία.

Αφού προσέγγιζαν τους πάγκους που ήταν τοποθετημένες οι ηλεκτρονικές συσκευές, δημιουργούσαν τις κατάλληλες συνθήκες για να προχωρήσουν στην κλοπή.

Με τη χρήση κόφτη έκοβαν τα αντικλεπτικά καλώδια, αφαιρούσαν τις συσκευές κινητών τηλεφώνων ή έξυπνων ρολογιών και διέφευγαν.

Αμέσως μετά, συναντούσαν τους κλεπταποδόχους, όπου τους διοχέτευαν τα κλοπιμαία, εξασφαλίζοντας τόσο συνεχή ροή χρημάτων στην εγκληματική ομάδα, όσο και αποφυγή εντοπισμού των κλοπιμαίων στην κατοχή τους σε περίπτωση ελέγχου.

Στην οικία του 45χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αεροβόλο πιστόλι, πλήθος φυσιγγίων και ρουχισμός που έχει χρησιμοποιηθεί κατά την διάπραξη των κλοπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

