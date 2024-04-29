Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς δίνει σήμερα την απάντησή του στην πρόταση για αμοιβαία κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία και αντιμέτωπο με λιμό, συμφωνία που προβλέπει επίσης την απελευθέρωση δεκάδων ισραηλινών ομήρων.

Θα γίνει στο Κάιρο τριμερής συνάντηση Αιγύπτου/Κατάρ/Χαμάς· επικεφαλής της αντιπροσωπείας αυτής της τελευταίας αναμένεται να είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια, μέλος του πολιτικού βραχίονα του κινήματος, με ενεργή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς, η οποία μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Η ατμόσφαιρα είναι θετική, αν εξαιρεθούν τα νέα εμπόδια που τίθενται από το Ισραήλ», είπε. «Δεν προέκυψε κανένα μείζον πρόβλημα στις παρατηρήσεις και στα αιτήματα που θα υποβληθούν από τη Χαμάς για το περιεχόμενο της πρότασης» στη συνάντηση, πρόσθεσε η πηγή.

Πρόκειται για πρόταση που καταρτίστηκε από το Κάιρο και τροποποιήθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση. Είναι προφανώς εναλλακτική σε αυτήν της Χαμάς, η οποία στα μέσα Απριλίου επέμενε να ζητεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας — υπόθεση την οποία η κυβέρνηση του Ισραήλ αρνείται να συζητήσει καν.

Οι λεπτομέρειες της πρότασης δεν έχουν γίνει γνωστές. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλέστηκε ισραηλινούς αξιωματούχους, περιλαμβάνει τη βούληση να συζητηθεί η αποκατάσταση «διαρκούς ηρεμίας» στη Λωρίδα της Γάζας.

Η συνάντηση του Καΐρου θα γίνει σχεδόν επτά μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου, έναυσμα του οποίου ήταν η πολυαίμακτη επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ προσπαθούν, μάταια ως τώρα, να πείσουν τις αντιμαχόμενες πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες.

Στα τέλη Νοεμβρίου, εκεχειρία μιας εβδομάδες επέτρεψε την απελευθέρωση 80 ομήρων που κράταγε η Χαμάς και, σε αντάλλαγμα, 240 Παλαιστίνιων εγκλείστων σε ισραηλινές φυλακές.

Και στη μια και στην άλλη πλευρά, επρόκειτο κυρίως για γυναίκες και παιδιά.

«Καταστροφή»

Η εσωτερική πίεση στην κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν παύει να εντείνεται. Το βράδυ του Σαββάτου, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδήλωση στο Τελ Αβίβ για να απαιτήσουν να κλειστεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου.

Εκείνη την ημέρα, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο Ισραήλ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, 129 από αυτούς παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, όμως τουλάχιστον 34 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Στην ευρεία στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε αντίποινα στον παλαιστινιακό θύλακο, υποσχόμενο να αφανίσει τη Χαμάς, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 34.454 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, που οι ισραηλινές αρχές χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται αυτή την εβδομάδα στο Ισραήλ, όπου είχε πάει τον Μάρτιο, καθώς και στην Ιορδανία, ανακοίνωσε χθες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σήμερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έφθασε στη Σαουδική Αραβία, όπου θα πάρει μέρος σε ειδική σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) αφιερωμένη στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου, με τη συμμετοχή αράβων και δυτικών ηγετών στο Ριάντ, ο επικεφαλής της σαουδαραβικής διπλωματίας, ο πρίγκιπας Φάισαλ μπιν Φαρχάν, τόνισε πως «η κατάσταση στη Γάζα είναι ολοφάνερα καταστροφή, από ανθρωπιστική πλευρά, αλλά και πλήρης αποτυχία του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος να αντιμετωπίσει την κρίση».

Προσκεκλημένος στις εργασίες, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε την Ουάσιγκτον να εμποδίσει τη χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας που λέει ότι προετοιμάζει το Ισραήλ στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας, που ήδη βομβαρδίζεται, καθώς στην πόλη αυτή —πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο— έχουν καταφύγει ενάμισι εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, στη μεγάλη πλειονότητά τους εκτοπισμένοι, οι περισσότεροι πάνω από μια φορά.

«Η Αμερική είναι η μοναδική χώρα που έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει το Ισραήλ να διαπράξει αυτό το έγκλημα», είπε ο κ. Αμπάς, σύμφωνα με τον οποίο αυτή η επιχείρηση, που έχει αναγγελθεί επανειλημμένα από στελέχη της ισραηλινής κυβέρνησης, θα προκαλέσει «τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του παλαιστινιακού λαού».

«Αν υπάρξει συμφωνία (σ.σ. κατάπαυσης του πυρός) θα αναστείλουμε την επιχείρηση στη Ράφα», δήλωσε πάντως ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς στο τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλι 12.

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, τρεις ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Ράφα σκότωσαν τουλάχιστον 16 ανθρώπους, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου σε νοσοκομεία του θυλάκου. Άλλοι δυο βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε επτά ανθρώπους στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως έπληξε «δεκάδες» θέσεις «τρομοκρατών» στην κεντρική Γάζα. Ενώ προχθές Σάββατο, το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έπληττε θέσεις της Χαμάς και παρείχε υποστήριξη σε στρατεύματα ανεπτυγμένα στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου, σύμφωνα με επίσημες ισραηλινές ανακοινώσεις.

Προβλήτα υπό κατασκευή

Πέρα από τις τρομακτικές ζημιές και τον ολοένα πιο βαρύ απολογισμό των θυμάτων, ο πόλεμος έχει επίσης προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή στον παλαιστινιακό θύλακο των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων. Και η βοήθεια, που ελέγχεται εξονυχιστικά από τον ισραηλινό στρατό, συνεχίζει να φθάνει με το σταγονόμετρο.

«Πρέπει να τα βγάζουμε πέρα με όποια βοήθεια λαμβάνουμε», είπε ο Μοχάμαντ Σαρχάν, εκτοπισμένος στη Ράφα, 48 ετών, εκφράζοντας την ευχή να δει «να τελειώνει ο πόλεμος και να τερματίζονται τα δεινά μας».

Μπροστά στις καθυστερήσεις και τα εμπόδια που εγείρει το Ισραήλ στις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω χερσαίων οδών στον παλαιστινιακό θύλακο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε στις αρχές Μαρτίου πως θα κατασκευαστεί προσωρινό λιμάνι.

Χάρη στην προβλήτα υπό κατασκευή στα ανοικτά της Λωρίδας της Γάζας αναμένεται, σε «δύο ως τρεις εβδομάδες» να παραδίδεται περισσότερη βοήθεια, όμως «τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις χερσαίες οδούς και τα φορτηγά που εισέρχονται» στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κέρμπι κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ABC News χθες.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους επίσης χθες, οι κ.κ. Μπάιντεν και Νετανιάχου «συζήτησαν για την αύξηση των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας» στη Λωρίδα της Γάζας, ιδίως για «τις προετοιμασίες ώστε να ανοίξουν αυτή την εβδομάδα νέα σημεία διέλευσης στον βορρά» του παραθαλάσσιου παλαιστινιακού θυλάκου, ανέφερε ανακοίνωση Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ο Τζο Μπάιντεν επέμεινε στη «ανάγκη η πρόοδος να είναι διαρκής και βελτιωμένη σε πλήρη συντονισμό με ανθρωπιστικές οργανώσεις».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε προχθές Σάββατο πως από την 7η Οκτωβρίου έχουν εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας 25.000 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ υπολογίζει από την πλευρά του πως ο αριθμός αυτός είναι λίγο χαμηλότερος, 23.000.

Στην Ερυθρά Θάλασσα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν χθες Κυριακή πέντε drones που θεωρούσαν ότι ήγειραν «άμεση απειλή» για τα εμπορικά πλοία στην περιοχή, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης κι εξαπολύουν από τον Νοέμβριο επιθέσεις εναντίον πλοίων που θεωρούν πως συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη υποστήριξης στη Χαμάς και στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

