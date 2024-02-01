Παρά τις παραχωρήσεις των Βρυξελλών, όπου συνεδριάζουν σήμερα οι ευρωπαίοι ηγέτες, ο θυμός των αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται να υποχωρεί, ιδιαίτερα στη Γαλλία όπου οι αποκλεισμοί οδικών αξόνων πρόκειται να συνεχισθούν για τέταρτη διαδοχική ημέρα.

Χίλια τρακτέρ έχουν αποκλείσει σήμερα δρόμους στις Βρυξέλλες γύρω από το χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής των 27.

«Υπάρχουν 1.000 τρακτέρ ή αγροτικά μηχανήματα» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι οι αγρότες που διαδηλώνουν προέρχονται κυρίως από το Βέλγιο.

Χθες, Τετάρτη, παραμονή της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής, Γάλλοι και Βέλγοι αγρότες απέκλεισαν από κοινού σημείο διέλευσης στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, καταγγέλλοντας «τη στρέβλωση του ανταγωνισμού» που επικυρώνεται από συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και ζητούν για σήμερα «πολύ ισχυρές ανακοινώσεις».

Στη Γαλλία, οι αγρότες διατηρούν την πίεση στους αυτοκινητοδρόμους γύρω από το Παρίσι. Η ένταση αυξήθηκε χθες, Τετάρτη, το βράδυ με τις πρώτες συλλήψεις αγροτών που ήθελαν να αποκλείσουν την αγορά του Ρανζί, επισιτιστικό πνεύμονα της περιφέρειας του Παρισιού.

Συνολικά συνελήφθησαν αργά το απόγευμα 91 άτομα έπειτα από εισβολή στον περίβολο της αυτής της αγοράς χονδρικής, όπου έγιναν «ζημιές», σύμφωνα με δήλωση αστυνομικής πηγής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Παραχωρήσεις από τις Βρυξέλλες

Οι αρωγές που ανακοινώθηκαν χθες από τη γαλλική κυβέρνηση και οι παραχωρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την αγρανάπαυση και τις εισαγωγές από την Ουκρανία, δεν φαίνεται να ικανοποιούν τους αγρότες, οι οποίοι κινητοποιούνται επίσης στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία, επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στην Ιταλία, χιλιάδες αγρότες, από τη Σαρδηνία μέχρι το Πιεμόντε (Πεδεμόντιο), διαδήλωσαν και πάλι χθες, Τετάρτη.

Η κύρια συνομοσπονδία των Ιταλών αγροτών, η Coldiretti, προγραμματίζει να μεταβεί σήμερα στις Βρυξέλλες με περίπου 1.000 αγρότες από την Ιταλία για να καταγγείλει «τις τρέλες που απειλούν τη γεωργία».

Ο Ισπανός υπουργός Γεωργίας ανακοίνωσε πως θα δεχθεί αύριο, Παρασκευή, τα τρία κύρια αγροτικά συνδικάτα, τα οποία υποσχέθηκαν «κινητοποιήσεις» μέσα στις «επόμενες εβδομάδες».

Πορτογάλοι αγρότες έχουν καλέσει επίσης σε κινητοποίηση σήμερα το πρωί στους δρόμους της χώρας με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα.

Μπροστά στις διαμαρτυρίες, η Ευρωπαϊκή Επίτροπή έκανε χθες παραχωρήσεις σε δύο κύρια ζητήματα: προτείνει να χορηγηθεί για το 2024 μια «μερική» εξαίρεση στην υποχρέωση για αγρανάπαυση που επιβάλλεται από την ΚΑΠ και εξετάζει ένα μηχανισμό που περιορίζει τις εισαγωγές από την Ουκρανία, ιδιαίτερα πουλερικών.

«Καθυστερημένη» προσπάθεια

Μολονότι το Παρίσι εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι Βρυξέλλες «ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα της Γαλλίας», αυτή η εξαίρεση έρχεται «καθυστερημένα» και παραμένει «περιορισμένη», εξέφρασε τη λύπη της η Copa-Cogeca, η οργάνωση των αγροτικών συνδικάτων στην ΕΕ.

Υπερβολικά περίπλοκη ευρωπαϊκή πολιτική, υπερβολικά χαμηλά εισοδήματα, πληθωρισμός, ανταγωνισμός από το εξωτερικό, συσσώρευση κανονιστικών διατάξεων, μεγάλη άνοδος των τιμών των καυσίμων: οι ίδιες διεκδικήσεις αναφέρονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο θυμός αποκρυσταλλώνεται γύρω από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) των Είκοσι Επτά, η οποία κρίνεται από ορισμένους αποκομμένη από την πραγματικότητα.

Mercosur

Ένα άλλο θέμα τριβής παραμένει σε εκκρεμότητα στις Βρυξέλλες: αρμόδια για την εμπορική πολιτική των Είκοσι Επτά, η Κομισιόν διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις χώρες της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη), η οποία ανησυχεί τον αγροτικό τομέα και την οποία το Παρίσι δηλώνει πως δεν θέλει.

Η συνθήκη αυτή με σημαντικές γεωργικές χώρες «δεν είναι καλή για τους κτηνοτρόφους μας και δεν μπορεί, δεν πρέπει να υπογραφεί ως έχει», δήλωσε χθες, Τετάρτη, ο γάλλος υπουργός Οικονομίας Μπρουνό Λεμέρ, δηλώνοντας έτοιμος για ένα «μπρα ντε φερ» με την Κομισιόν.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρόκειται να έχει σήμερα συνομιλίες με την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο περιθώριο της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής.

Ο επικεφαλής του ισχυρού γαλλικού αγροτικού συνδικάτου FNSEA απηύθυνε πάντως έκκληση στα μέλη του «για ηρεμία και λογική». «Οι προσδοκίες είναι τεράστιες», μπροστά στη «συσσώρευση προδιαγραφών και κανόνων», δήλωσε ο Αρνό Ρουσό. Όμως «υπάρχουν επίσης πολλά ευρωπαϊκά ζητήματα που δεν είναι ζητήματα που διευθετούνται μέσα σε τρεις ημέρες».

Η νέα ΚΑΠ, η οποία ενισχύει από το 2023 τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και τις προβλέψεις του ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου (ή «Green Deal») -έστω κι αν δεν βρίσκονται ακόμα σε ισχύ- αποκρυσταλλώνει το θυμό. Η Γαλλία είναι η χώρα που λαμβάνει τις περισσότερες ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις, με περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

