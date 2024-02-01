Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με το βλέμμα στραμμένο στις Βρυξέλλες είναι σήμερα οι Έλληνες αγρότες, μαζί με τους ευρωπαίους συναδέλφους τους, που διεκδικούν λύσεις στα αιτήματά τους, τα οποία τους ώθησαν να βγουν στους ευρωπαϊκούς δρόμους διαμαρτυρόμενοι. Γάλλοι, Γερμανοί, Ιταλοί, Ισπανοί, Βέλγοι, ολλανδοί και Έλληνες αγρότες αναμένουν από τη σημερινή έκτακτη σύνοδο κορυφής των 27, παρότι το αγροτικό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, ένα "νεύμα καταφατικό".

Ένα "σήμα" ότι υπάρχουν περιθώρια για αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής, για την οποία διαδηλώνουν και σήμερα αναμένεται να βρεθούν έξω από τη Σύνοδο Κορυφής αυξάνοντας την πίεση προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Δεν θα είναι όμως μόνο οι αγρότες που "μεταφέρουν" τις κινητοποιήσεις τους στη Βελγική πρωτεύουσα, αλλά και οι ηγέτες των χωρών που πλήττονται από τις κινητοποιήσεις αναμένεται να μεταφέρουν την πίεση που τους ασκείται και να θέσουν το ζήτημα, που επισκιάζει τη συνάντηση των 27 και φαίνεται να αναδεικνύεται σε ένα από τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν το περιθώριο – τουλάχιστον - της Συνόδου Κορυφής. Οι ζυμώσεις ξεκίνησαν ήδη κατά το χθεσινοβραδινό δείπνο των ηγετών, αναζητώντας κοινές απαντήσεις και λύσεις πιθανόν μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) ενώ οι επιμέρους επαφές και διεργασίες θα συνεχιστούν και κατά τη σημερινή ημέρα.

Και η Κομισιόν πάντως φαίνεται να έλαβε το μήνυμα των ευρωπαίων αγροτών, επιχειρώντας να παίξει πυροσβεστικό ρόλο και προτείνοντας μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων από την Ουκρανία, καθώς επίσης και να επιτραπεί στους αγρότες να παρεκκλίνουν για ένα χρόνο από κάποιους κοινοτικούς κανόνες. Πρόκειται για ένα πρώτο βήμα, που δίνει τη σκυτάλη στις ηγεσίες των κρατών μελών να το εξετάσουν και να προχωρήσουν στα επόμενα.

Το αγροτικό ζήτημα αναμένεται να θέσει έστω και άτυπα και ο Έλληνας πρωθυπουργός, στις Βρυξέλλες με δεδομένο ότι πολλά από τα αιτήματα των Ελλήνων αγροτών εξαρτώνται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). "'Οπως ξέρετε, πολλές αποφάσεις που επηρεάζουν εσάς έχουν να κάνουν και με αποφάσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, θέλω να σας πω και κάτι ακόμη, και αυτό νομίζω πρέπει να είναι μια συνολική ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν γίνεται εμείς να επιβάλουμε στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους μας να έχουν ένα κόστος για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα να εισάγουμε στην ΕΕ προϊόντα από χώρες που δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δεν βάζουν τα ίδια υψηλά στάνταρ στα προϊόντα τους. Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα που θα μας απασχολήσει πολύ έντονα τους επόμενους μήνες" τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση που είχε με αγρότες στη Βόνιτσα, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Σύνοδο Κορυφής.

Επί των θεμάτων της ατζέντας της Συνόδου, ο Έλληνας πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Βέλγικη πρωτεύουσα με την εκπεφρασμένη θέση της Ελλάδας ότι απαιτείται συνολική προσέγγιση της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, δηλαδή μια συμφωνία-πακέτο που δεν θα περιλαμβάνει μόνο τη βοήθεια προς την Ουκρανία, αλλά και αυξημένους πόρους για το Μεταναστευτικό και τις φυσικές καταστροφές.

Yπενθυμίζεται ότι το τελευταίο negobox στο οποίο είχε υπάρξει πολιτική συμφωνία των 26 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Δεκεμβρίου, κάλυπτε τους προβληματισμούς και τις προτεραιότητες της Ελλάδας, καθώς, εκτός από τη χρηματοδότηση προς την Ουκρανία, περιελάμβανε και προτεραιότητες που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης: αυξημένα κονδύλια για τη μετανάστευση και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, καθώς και ευελιξίες στη χρήση κοινοτικών πόρων που αφορούν την περίοδο 2014-2020.

