Ακύρωση πτήσεων, προβλήματα στην κυκλοφορία των μέσων μαζικής μεταφοράς: περίπου 300.000 εργαζόμενοι στη Φινλανδία απεργούν σήμερα και αύριο διαμαρτυρόμενοι για την εργασιακή μεταρρύθμιση που προωθεί η δεξιά κυβέρνηση της χώρας.

Τα συνδικάτα των εργαζομένων στον δημόσιο και κοινωνικό τομέα (JHL), στη βιομηχανία (SAK) και στις υπηρεσίες (PAM) ανακοίνωσαν ότι τα μέλη τους θα προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις την 1η και τη 2α Φεβρουαρίου.

Αιτία: το νομοσχέδιο εργασιακής μεταρρύθμισης που παρουσίασε η κυβέρνηση του συντηρητικού πρωθυπουργού Πέτερι Όρπο, το οποίο προβλέπει αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις. Η κυβέρνηση επίσης θέλει να περιορίσει το δικαίωμα στην απεργία, να μειώσει τα επιδόματα ανεργίας και να εισαγάγει μία ημέρα κατά την οποία οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν αναρρωτική άδεια δεν θα πληρώνονται.

Η Φινλανδία, όπως και οι υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες, είναι γνωστή για τη γενναιόδωρη κοινωνική της πολιτική, που προσφέρει σημαντικές προστασίες στους εργαζόμενους και καλές συνθήκες εργασίας.

Αν υιοθετηθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, «θα αποδυναμώσουν τη θέση των εργαζομένων σε ό,τι αφορά την εργασιακή ασφάλεια, την προστασία κατά των αδικαιολόγητων απολύσεων και το δικαίωμα στην απεργία», εκτίμησε ο Μάρκου Σίπολα επιμελητής στο τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του πανεπιστημίου του Ελσίνκι.

Σύμφωνα με εκτίμηση του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού Yle, περίπου 300.000 εργαζόμενοι στη Φινλανδία θα συμμετάσχουν στην απεργία, με το συνδικάτο SAK να έχει καλέσει σε μεγάλη διαδήλωση σήμερα.

Η φινλανδική αεροπορική εταιρεία Finnair ανακοίνωσε για σήμερα και αύριο την ακύρωση 550 πτήσεων, που επηρεάζουν 60.000 επιβάτες. Αύριο Παρασκευή δεν θα κυκλοφορούν τρένα στη χώρα και στο Ελσίνκι δεν θα υπάρχουν μετρό, τραμ ή λεωφορεία, σύμφωνα με το JHL. Η απεργία θα επηρεάσει τη λειτουργία των σχολείων και των υπηρεσιών υγείας, όπως και τους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας, του εμπορίου και της εστίασης.

«Οι πιο αδύναμοι»

Το κόστος της απεργίας εκτιμάται περίπου στα 360 εκατ. ευρώ, δήλωσε στο AFP η συνομοσπονδία φινλανδικών βιομηχανιών (ΕΚ).

Αυτού του είδους οι κινητοποιήσεις είναι σχετικά σπάνιες στη Φινλανδία, όμως ο Μάρκου Σιπόλα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να κηρυχθούν και άλλες απεργίες την άνοιξη.

Αν η κυβέρνηση δεν απαντήσει στα αιτήματα των συνδικάτων, «δεν είναι απίθανο» να απευθύνουν νέες εκκλήσεις για κινητοποιήσεις, σημείωσε.

Οι απεργίες αυτές έχουν στόχο να δείξουν στην κυβέρνηση «το εύρος της αντίστασης» σε αυτό το σχέδιο μεταρρυθμίσεων, εξήγησε από την πλευρά του ο Πέκα Ριστέλα στέλεχος του SAK, ο οποίος ελπίζει σε υποχώρηση της κυβέρνησης.

Διότι τα σχέδια αυτά «θα περιορίσουν τα μέσα διαβίωσης των εργαζομένων με μικρότερα έσοδα που θα βρεθούν άνεργοι», εκτίμησε. Ωστόσο υπογράμμισε ότι το συνδικάτο του είναι ανοικτό στις διαπραγματεύσεις για τις μεταρρυθμίσεις.

Από την πλευρά του το PAM εκτίμησε ότι περίπου 100.000 μέλη του θα απεργήσουν σήμερα και αύριο.

Βασικές τους ανησυχίες: «η μείωση του επιδόματος ανεργίας και άλλων κοινωνικών επιδομάτων», εξήγησε ο Άκι Ρουχιάινεν, υπογραμμίζοντας ότι «πολλές από αυτές τις περικοπές πλήττουν δυστυχώς τους λιγότερο καλά αμειβόμενους εργαζόμενους και τους πιο αδύναμους».

Άλλες κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 6 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.