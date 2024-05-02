Αντύπας: «Απόψε ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα - Μου έχει ''καθίσει'' στο μυαλό το 2-3»

Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ενόψει του αποψινού αγώνα στην έδρα της Άστον Βίλα για τα ημιτελικά του Conference League, μετέφερε ο Ηρακλής Αντύπας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Αρχικά ο ρεπόρτερ της ομάδας τόνισε πως ο Ολυμπιακός, σε σχέση με τις ελληνικές ομάδες που έχουν πρόβλημα επί αγγλικού εδάφους στις δύσκολες έδρες, έχει σταθεί επάξια τα τελευταία χρόνια, έχει κερδίσει την Άρσεναλ, έχει πάει κόντρα στην Τότεναμ, με τη Γουλβς το πάλεψε όσο δεν έπαιρνε, με την Μπέρνλι δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση επί Μαρτίνς. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει το πράγμα στην Αγγλία.

«Μακάρι να το κάνει και σήμερα, γιατί πρόκειται για το πιο σημαντικό παιχνίδι της ιστορίας, αφού μιλάμε για ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και βρίσκεται δύο βήματα μακριά από έναν μεγάλο τελικό. Σήμερα πρέπει να γίνει το πρώτο. Δεν εννοούμε ότι η ρεβάνς θα είναι μία τυπική διαδικασία. Έχει αρκετά πράγματα να προσέξει, αφού η Άστον Βίλα είναι φοβερή στις αντεπιθέσεις, όμως έχει τα θεματάκια της πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά και είπε πως μπορεί να δούμε πιο μπροστά τον Τσικίνιο, ενώ πίσω ως «κόφτες» θα είναι ο Ιμπόρα με τον Έσε και στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του Ισπανού μεσοαμυντικού.

«Το καλό που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ είναι πως έχει κερδίσει παίκτες που δεν τους υπολόγιζε κανείς μέχρι πρότινος. Δεν είναι μόνο ο Ιμπόρα, έχει βγει ο Κίνι, πήρε θέση βασικού ο Τζολάκης. Ανέστησε τον Γιόβετιτς και έχει φτιάξει ένα φοβερό κλίμα στην ομάδα, αφού διαπιστώνουν άπαντες πως είναι δίκαιος και ξεκινάει όποιος αξίζει στο αρχικό σχήμα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Και κατέληξε, λέγοντας πως «ο Ολυμπιακός έχει έρθει στην Αγγλία, για να ζήσει το όνειρό του, να φτάσει πιο κοντά σε έναν μεγάλο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, για πρώτη φορά στην ιστορία του, κάτι που θα είναι σημαντικό για όλον τον σύλλογο. Άλλωστε, αυτός θα είναι ο ένατος εκτός έδρας αγώνας του, μετά από μεγάλες αναμετρήσεις σε Ουγγαρία, Σερβία και Κωνσταντινούπολη».

Ακούστε όλο το απόσπασμα που ακολουθεί

