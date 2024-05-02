Κροτίδες από την Πολωνία παρήγγειλε ενόψει του Πάσχα μία 50χρονη στη Θεσσαλονίκη, αλλά συνελήφθη κατά την παραλαβή του δέματος, με το παράνομο εμπόρευμα, από αστυνομικούς που προσποιήθηκαν τους ταχυμεταφορείς.

Είχε προηγηθεί καταγγελία για ύποπτο δέμα που έφτασε τα προηγούμενα 24ωρα από το εξωτερικό και εντοπίστηκε σε κατάστημα ταχυμεταφορών, με παραλήπτρια την 50χρονη. Μέσα στο δέμα υπήρχαν συνολικά 113 κροτίδες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ακολούθως οργανώθηκε επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης που οδήγησε στη σύλληψη της 50χρονης κατά την παραλαβή των απαγορευμένων πυροτεχνικών ειδών.

Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

«Τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδι»

Στο μεταξύ, η ΕΛ.ΑΣ. εντατικοποιεί τους ελέγχους για την αντιμετώπιση της διακίνησης και χρήσης παράνομων κροτίδων, παιδικών αθυρμάτων, βεγγαλικών και άλλων ειδών πυροτεχνίας κατά την περίοδο του Πάσχα και μέσω ανακοίνωσης υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται η καύση βεγγαλικών, όπως επίσης η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων, συσκευών εκτόξευσης κροτίδων και κάθε είδος πυροτεχνίας χωρίς άδεια.

«Τα βεγγαλικά και πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα και την ίδια τη ζωή», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ενώ απευθύνεται έκκληση στους γονείς ανηλίκων να αποτρέψουν τα παιδιά τους από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους και να τους ενημερώσουν για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμα και ακρωτηριασμού.

