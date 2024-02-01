Λογαριασμός
Τρεις νεκροί και εννέα τραυματίες από κατάρρευση υπόστεγου στο αεροδρόμιο του Αϊντάχο

Πέντε από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση

Αϊντάχο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν στο αεροδρόμιο Μπόιζ του Αϊντάχο όταν υπόστεγο υπό κατασκευή, κατέρρευσε χθες Τετάρτη, αναφέρει το CBS.

Πέντε από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές κλήθηκαν περίπου στις 5:00 το απόγευμα στο σημείο όπου το υπόστεγο με τον χαλύβδινο σκελετό υπέστη «καταστροφική» κατάρρευση, δήλωσε ο επικεφαλής επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Μπόιζ, Άαρον Χάμελ.

«Ήταν μια πολύ χαοτική σκηνή, δεν ξέρω τι το προκάλεσε», πρόσθεσε ο Χάμελ.

Οι λειτουργίες του αεροδρομίου Μπόιζ δεν επηρεάστηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Χάμελ δήλωσε ότι ορισμένα από τα θύματα βρίσκονταν σε ανυψωτήρα ή υπερυψωμένη πλατφόρμα τη στιγμή που έπεσε το υπόστεγο και αυτό απαιτούσε κάποιες εξειδικευμένες προσπάθειες διάσωσης. Επιβεβαίωσε ότι ένας γερανός κατέρρευσε επίσης στο περιστατικό.

Οι αρχές διερευνούν τι προκάλεσε την κατάρρευση.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΗΠΑ αεροδρόμιο Νεκροί τραυματίες
