Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν στο αεροδρόμιο Μπόιζ του Αϊντάχο όταν υπόστεγο υπό κατασκευή, κατέρρευσε χθες Τετάρτη, αναφέρει το CBS.

Πέντε από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές κλήθηκαν περίπου στις 5:00 το απόγευμα στο σημείο όπου το υπόστεγο με τον χαλύβδινο σκελετό υπέστη «καταστροφική» κατάρρευση, δήλωσε ο επικεφαλής επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Μπόιζ, Άαρον Χάμελ.

#US. Serious #accident at the #Boise #airport in Boise, #Idaho:a #crane collapsed on a #hangar under construction, causing it to collapse. #Emergency officials declared nine people seriously injured and three dead.The police ask everyone to avoid the area

pic.twitter.com/4HhjxxqHyj — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) February 1, 2024

«Ήταν μια πολύ χαοτική σκηνή, δεν ξέρω τι το προκάλεσε», πρόσθεσε ο Χάμελ.

Οι λειτουργίες του αεροδρομίου Μπόιζ δεν επηρεάστηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Χάμελ δήλωσε ότι ορισμένα από τα θύματα βρίσκονταν σε ανυψωτήρα ή υπερυψωμένη πλατφόρμα τη στιγμή που έπεσε το υπόστεγο και αυτό απαιτούσε κάποιες εξειδικευμένες προσπάθειες διάσωσης. Επιβεβαίωσε ότι ένας γερανός κατέρρευσε επίσης στο περιστατικό.

Οι αρχές διερευνούν τι προκάλεσε την κατάρρευση.

Πηγή: skai.gr

