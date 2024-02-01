Περίπου 25.000 εργαζόμενοι στην ασφάλεια 11 μεγάλων αεροδρομίων απεργούν από τις πρώτες πρωινές ώρες, με αποτέλεσμα χιλιάδες πτήσεις να κινδυνεύουν σήμερα με ακύρωση.

Η συνδικαλιστική οργάνωση Ver.di προκήρυξε 24ωρη απεργία, διεκδικώντας αυξήσεις 2,80 ευρώ/ώρα και υψηλότερα μπόνους για τις υπερωρίες. Σύμφωνα με τους εργοδότες, η ικανοποίηση των αιτημάτων θα σήμαινε επιπλέον κόστος 250 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για το τρέχον έτος.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις αφορούν τα αεροδρόμια Βερολίνου, Φρανκφούρτης, Αμβούργου, Στουτγάρδης, Βρέμης, Αννόβερου, Κολωνίας, Ντίσελντορφ, Λειψίας, Ερφούρτης και Δρέσδης, ενώ από τα μεγάλα αεροδρόμια λειτουργεί μόνο αυτό του Μονάχου.

Ο έλεγχος σε εργαζόμενους, επιβάτες, εμπορεύματα και αποσκευές γίνεται από πολύ περιορισμένα έως καθόλου, ανάλογα με τη συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία. Ενδεικτικά, από τα αεροδρόμια Βερολίνου, Αμβούργου και Στουτγάρδης έχουν ήδη ακυρωθεί όλες οι απογειώσεις. Συνολικά, εκτιμάται ότι σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 11.000 προγραμματισμένες πτήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

