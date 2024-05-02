Πάνω από 250.000 οι διασυνδέσεις POS με ταμειακές μηχανές

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, ένα εμβληματικό έργο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, το οποίο συμβάλλει και στην ενίσχυση των κανόνων ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν πάνω από 250.000 διασυνδέσεις από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, καλύπτοντας τον στόχο που είχε τεθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ. Σημειώνεται ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν ανταποκρίθηκαν καθόλου στις υποχρεώσεις τους με βάση τον νόμο έως το πέρας της προθεσμίας ανήλθε σε περίπου 5% επί του συνόλου των υπόχρεων επιχειρήσεων.

Πλέον απομένει η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές ορισμένων μόνο υποκατηγοριών επιχειρήσεων οι οποίες, για διάφορους πρακτικούς ή τεχνικούς λόγους, δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία μέχρι τα τέλη Απριλίου. Συγκεκριμένα, μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να διασυνδεθούν:

- 3.000 επιχειρήσεις, στις οποίες οι προμηθευτές δεν τους παρείχαν τερματικά POS λόγω χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι επιχειρήσεις αυτές κατά βάση έχουν οφειλές και είναι ενταγμένες στον Τειρεσία. Για αυτές τις επιχειρήσεις προωθείται νομοθετική διάταξη, με την οποία θα καθίσταται υποχρεωτική η παροχή POS από τους προμηθευτές και παράλληλα θα προβλέπει ισχυρότερες ασφαλιστικές δικλείδες (π.χ. καταβολή εγγύησης) εκ μέρους των επιχειρήσεων.

- 7.500 επιχειρήσεις με παλαιά συστήματα ταμειακών ή/και POS, τα οποία είναι ασύμβατα μεταξύ τους και χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. Οι επιχειρήσεις αυτές, ενώ έσπευσαν να διασυνδεθούν, αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω ασυμβατότητας συστημάτων ταμειακών και POS. Μόνο για αυτές τις επιχειρήσεις, δίνεται ένα χρονικό περιθώριο έως 10 Ιουνίου, προκειμένου να αντικαταστήσουν την ταμειακή τους μηχανή ή/και το POS, όπου χρειάζεται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διασύνδεση με επιτυχία. Σε αυτές τις επιχειρήσεις έχει σταλεί ήδη ηλεκτρονικό μήνυμα από την ΑΑΔΕ, που τις ενημερώνει για όλα τα παραπάνω.

- Περίπου 30.000 εποχικές επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται πως οι εποχικές επιχειρήσεις έχουν ούτως ή άλλως προθεσμία διασύνδεσης των συστημάτων τους μέχρι και την ημέρα έναρξης λειτουργίας τους.

Ωστόσο, παρά τα αλλεπάλληλα μηνύματα της ΑΑΔΕ, τις διαρκείς προσπάθειες ενημέρωσης από πλευράς Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την συνεχή επανάληψη της απόφασης ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση στο έργο της διασύνδεσης, εντούτοις μέχρι και σήμερα, περίπου 17.000 επιχειρήσεις (περίπου το 5% του συνόλου των υπόχρεων επιχειρήσεων) δεν έχουν ανταποκριθεί καθόλου στις υποχρεώσεις τους με βάση τον νόμο. Η ΑΑΔΕ βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με αυτές τις επιχειρήσεις, προκειμένου να παρουσιάσουν τους λόγους της μη ανταπόκρισης τους και στη συνέχεια, εφόσον δεν αποδείξουν λόγους ανωτέρας βίας, θα τους επιβληθεί το αναλογούν πρόστιμο. Υπενθυμίζεται πως ήδη έχουν επιβληθεί τα πρώτα πρόστιμα σε αντίστοιχες επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ και πρόκειται να επιβληθούν και άλλα τις επόμενες ημέρες και σε άλλες επιχειρήσεις ασχέτως τζίρου.

Επιπλέον, όσες επιχειρήσεις είχαν ορίσει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης τις τελευταίες ημέρες του Απριλίου, αλλά το ραντεβού δεν ολοκληρώθηκε με υπαιτιότητα του τεχνικού, έχουν περιθώριο λίγων ημερών προκειμένου να το ολοκληρώσουν προτού ενεργοποιηθούν τα πρόστιμα.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS ήταν κάποτε ανέκδοτο, ενώ τώρα είναι πραγματικότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία τόσο τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, που ήταν υπόχρεοι διασύνδεσης όσο και τους τεχνικούς εγκατάστασης και όλους όσους ενεπλάκησαν στην ολοκλήρωση αυτού του τόσο σύνθετου και πολυεπίπεδου έργου. Δεν εφησυχάζουμε ωστόσο. Απομένει η ολοκλήρωση της διασύνδεσης και για ορισμένες υποκατηγορίες επιχειρήσεων, που για διάφορους πρακτικούς και τεχνικούς λόγους έχουν περιθώριο διασύνδεσης για λίγο ακόμη διάστημα. Θα επιμείνουμε στη διασύνδεση όλων ανεξαιρέτως των επιχειρήσεων, εκτός των άλλων και για λόγους ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ τους. Με το έργο αυτό θέτουμε σε λειτουργία ένα ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Και επιπλέον, καλύπτουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην Ε.Ε. και το Ταμείο Ανάκαμψης, μη θέτοντας σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της πατρίδας μας».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε: «Ως 'αλλαγή υποδείγματος' για την ελληνική οικονομία θα χαρακτήριζα την επιτυχή ολοκλήρωση της διασύνδεσης ανάμεσα στα POS και τις ταμειακές μηχανές. Πρόκειται για ένα έργο ουσίας, ένα κρίσιμης σημασίας βήμα προς τον εκσυγχρονισμό, την ψηφιοποίηση, αλλά και τη φορολογική δικαιοσύνη, κάτι που επιτεύχθηκε χάρη στην καλή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους και την ενεργοποίηση της αγοράς. Με τη διασύνδεση POS και ταμειακών κλείνουν οριστικά τα 'παραθυράκια' της διαρροής φορολογικών εσόδων. Ένα έργο που αποδεικνύει ότι όταν θέλουμε, μπορούμε! Και με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουμε τα επόμενα έργα».

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα έργο καθοριστικό για την οικονομία, τις επιχειρήσεις, και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ταυτόχρονα, είναι έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, άρα οι προθεσμίες πρέπει να τηρηθούν. Ήμουν από την αρχή σίγουρος ότι, για το μεγάλο και σύνθετο αυτό έργο, όλοι μας, Κράτος και επιχειρήσεις, θα κάναμε το καλύτερο δυνατόν, ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Όπερ και εγένετο. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας, ώστε και αυτή η ψηφιακή μεταρρύθμιση να ολοκληρωθεί με επιτυχία, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου».

Τι απομένει να γίνει

Τους μήνες Μάιο και Ιούνιο το βάρος πέφτει στην ολοκλήρωση και του έργου της διασύνδεσης των ταμειακών με λογισμικό ERP με τα POS. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με λογισμικό ERP, υπενθυμίζεται ότι έχουν προθεσμία έως την 31η Μαΐου και σε περίπτωση προγραμματισμένου ραντεβού με σκοπό τη διασύνδεση εντός Ιουνίου 2024 έως το τέλος του συγκεκριμένου μήνα. Η σχετική πλατφόρμα για τον ορισμό των ραντεβού έχει ήδη ανοίξει.

Τέλος, όσοι έχουν προμηθευτεί ή πρόκειται να προμηθευτούν κάποια λύση «all in one» (ταμειακή και POS σε μια συσκευή), αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγή θεωρούνται ως «μη συνδεδεμένοι»! Σημειώνεται ότι έχουν εγκριθεί 8 πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις.

Τα πρόστιμα

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις, που δεν έχουν διασυνδέσει τα συστήματά τους και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις υποκατηγορίες που προαναφέρθηκαν, είναι αντιμέτωπες με την επιβολή προστίμων εφόσον δεν μπορούν να αιτιολογήσουν ότι δεν το έπραξαν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. μη ολοκλήρωση προγραμματισμένου ραντεβού χωρίς δική τους υπαιτιότητα).

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο:

10.000 ευρώ, εφόσον τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα,

20.000 ευρώ, εφόσον τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Τα πρόστιμα αυτά μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις, που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (πλην των τουριστικών). Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τριπλασιάζονται.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως από την 1η Απριλίου, 35 κλάδοι λιανικής υποχρεώνονται να έχουν εγκατεστημένα POS και να δέχονται συναλλαγές με κάρτες. Σε άλλη περίπτωση προβλέπεται πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ ανά παράβαση.

