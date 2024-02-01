Της Αθηνάς Παπακώστα

Tον πρώτο συμβιβασμό των Βρυξελλών κέρδισαν οι αγρότες που έχουν ξεσηκωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, πως θα καθυστερήσει την εφαρμογή των πράσινων κανόνων ενώ εμφανίζεται, ταυτόχρονα, πρόθυμη προκειμένου να μπει φρένο στις εισαγωγές ουκρανικών προϊόντων, ώστε να μην απειληθεί η εγχώρια παραγωγή.

Αυτή τη στιγμή αγρότες στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ιταλία μπλοκάρουν κεντρικές οδικές αρτηρίες οι οποίες οδηγούν στο Παρίσι, τις Βρυξέλλες και τη Ρώμη, αντίστοιχα.

Μάλιστα, οι Βέλγοι αγρότες προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα και τα πρώτα τρακτέρ βρίσκονται εντός της βελγικής πρωτεύουσας και σε απόσταση αναπνοής από την πόρτα των κτιρίων των ευρωπαϊκών θεσμών. Στόχος τους να καταφέρουν και το μπλόκο της σημερινής προγραμματισμένης Συνόδου Κορυφής ώστε να πιέσουν τους «27» της Ένωσης για καλύτερες τιμές στα προϊόντα τους και λιγότερη γραφειοκρατία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα από εβδομάδες κινητοποιήσεων, τις οποίες πρώτες είχαν «εγκαινιάσει» οι Γερμανοί αγρότες, δεν έκρυψε την ανησυχία της και προέβη στην πρώτη της υποχώρηση. Κατά συνέπεια, για το 2024 -και υπό ορισμένες προϋποθέσεις- η Κομισιόν αποσυνδέει τις κοινοτικές επιδοτήσεις για το 4% της γεωργικής γης που υποχρέωνε, σύμφωνα με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, τους αγρότες να διατηρούν σε αγρανάπαυση.

Και μπορεί τα εν λόγω μέτρα να πρέπει να λάβουν το πράσινο φως από τα Κράτη – Μέλη της Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά, όπως αναφέρουν τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, αποτελούν μία ξαφνική μεν, αλλά συμβολική παραχώρηση.

«Οι αγρότες είναι η ραχοκοκαλιά της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η καρδιά των αγροτικών περιοχών μας. (...) Το σημερινό μέτρο προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους αγρότες σε μια εποχή που αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους αγρότες μας για να διασφαλίσουμε ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ανταπόκρισης στις ανάγκες τους», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Σε απόσταση αναπνοής από το Παρίσι παραμένουν περίπου 10.000 αγρότες με τουλάχιστον 100 μπλόκα στους αυτοκινητοδρόμους της Γαλλίας. 18 έχιυν συλληφθεί καθώς προσπάθησαν να προσεγγίσουν την αγορά Ρενζίς και 79, σύμφωνα με τη The Guardian, έχουν προσαχθεί καθώς προσπάθησαν να μπουν σε αυτή.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλντ Νταρμανέν, είχε προειδοποιήσει σχετικά πως ενώ, οι διαμαρτυρίες των αγροτών στους αυτοκινητόδρομους θα γίνουν ανεκτές, η αστυνομία δεν θα επιτρέψει στους αγρότες να αποκλείσουν αεροδρόμια ή τη μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη η οποία τροφοδοτεί το Παρίσι.

Λίγα μέτρα μακριά, στον αυτοκινητόδρομο Α6, νότια του Παρισιού οι αγρότες κρέμασαν ένα τεράστιο πανό στο οποίο αναγράφεται «Παρίσι, άσε τους αγρότες να περάσουν».

Στις Βρυξέλλες, ήδη βρίσκεται ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ο οποίος θα έχει συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν όπου και αναμένεται να ασκήσει πιέσεις ώστε να χαλαρώσουν οι όροι για την πράσινη γεωργία, να περιοριστούν οι άνευ δασμών εισαγωγές από την Ουκρανία και να εγκαταλειφθούν οι διαπραγματεύσεις για το ελεύθερο εμπόριο με τις χώρες της Νότιας Αμερικής, που αφορά στη συμφωνία Mercosur.

Ολόκληρη η Ευρώπη παραμένει στον ρυθμό των αγροτικών κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να κλιμακώνουν μέχρι οι κυβερνήσεις τους αλλά και οι Βρυξέλλες να ενδώσουν και να ικανοποιήσουν τα αιτήματά τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.