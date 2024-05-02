«O κ. Kασσελάκης ψεύδεται συνειδητά και κατ' επανάληψη» τόνισε σε ανακοίνωση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα.

Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τον κ.Κασσελάκη «να μειώσει τον χρόνο που δαπανά για να γυρίζει βίντεο που διασπείρουν ψέματα και να αρχίσει να διαβάζει κείμενα και διατάξεις, ξεκινώντας από το νομικό τερατούργημα που ψήφισε το κόμμα του το 2019, λίγο πριν φύγει από την εξουσία».

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο ποινικός κώδικας του 2019, «μεταξύ άλλων, μείωνε τις ποινές σε εγκλήματα όπως ο βιασμός ανηλίκων, έδινε τη δυνατότητα στο δικαστήριο να επιβάλει για μια ανθρωποκτονία, εκτός από τα ισόβια, ποινή κάθειρξης μέχρι 15 χρόνια και οδήγησε σε μαζικές αποφυλακίσεις βαρυποινιτών. Για τον συγκεκριμένο ποινικό κώδικα, άλλωστε, τα έχει πει όλα ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Κοντονής». Και προσέθεσε:

«Αντί λοιπόν να σκύψουν το κεφάλι και να ζητήσουν συγγνώμη για όσα ψήφισαν πριν φύγουν απ' την εξουσία, έρχονται να εργαλειοποιήσουν άλλη μια τραγική υπόθεση».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις δικαστικές εξελίξεις για την πυρκαγιά στο "Μάτι", αλλά και στις αλλαγές που προβλέπονται στον ποινικό κώδικα που ψήφισε η κυβέρνηση ΝΔ, σε σύγκριση με αυτόν του 2019, και σημείωσε:

«Απευθυνόμενοι στους πολίτες και όχι στους κατ' επάγγελμα διακινητές ψεμάτων, έχοντας ως απόλυτο καθήκον να μην αφήνουμε το παραμικρό περιθώριο σε προσπάθειες παραπλάνησης, επαναλαμβάνουμε τα ακόλουθα: Ο νόμος 5090/2024 δεν ήταν δυνατόν να ληφθεί υπόψιν από τους δικαστές στην απόφαση για το "Μάτι" γιατί η εφαρμογή του ξεκίνησε χθες, 1η Μαΐου 2024. Επί λέξει στο Κεφάλαιο Η, άρθρο 138, παρ. 1 του Ν. 5090/2024 αναφέρεται πως: «Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.5.2024».

Με τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, επί συρροής ανθρωποκτονιών από αμέλεια μπορούσε να επιβληθεί ως ανώτατο όριο συνολικής ποινής τα 5 έτη. Με το Ν. 4855/2021 το μέγιστο όριο συνολικής ποινής αυξήθηκε στα 8 έτη και με το Ν. 5090/2024 έγινε 10 έτη.

Ο εμπρησμός δάσους από αμέλεια που επιφέρει θάνατο ή οικολογική καταστροφή, χαρακτηρίζεται από τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ ως ελαφρύ πλημμέλημα, με ελάχιστη ποινή μόλις τις 10 ημέρες με αναστολή της ποινής.

Με τον ποινικό κώδικα που νομοθέτησε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το ως άνω αδίκημα είναι σοβαρό κακούργημα, με ελάχιστη ποινή τα 10 έτη κάθειρξης και μέγιστη τα 20 έτη κάθειρξης, χρηματική ποινή μέχρι 200.000 ευρώ και δήμευση περιουσίας του δράστη.

Ο εμπρησμός δάσους από πρόθεση με πρόκληση θανάτου, με τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ τιμωρείτο με ποινή κάθειρξης έως 15 έτη η οποία στην πράξη ήταν πολύ μικρότερη. Με τον ποινικό κώδικα που νομοθέτησε η κυβέρνηση της ΝΔ μοναδική ποινή είναι η ισόβια κάθειρξη και με δυνητική αποφυλάκιση μετά από ουσιαστική κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου στα 18 έτη.

Και επειδή θυμήθηκαν την αναστολή και την μετατροπή των ποινών, να τονίσουμε πως με τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ οι ποινές επί πλημμελημάτων είχαν «συμβολικό χαρακτήρα», καθώς κατά κανόνα αναστέλλονταν.

Αντιθέτως, με τον ποινικό κώδικα που νομοθέτησε η Κυβέρνηση της ΝΔ, οι πλημμεληματικές ποινές δεν είναι «εικονικές» αλλά πραγματικές γιατί έπαψε να ισχύει η κατά κανόνα αναστολή τους".

