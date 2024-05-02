Πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η πρόταση συμπεριλαμβάνει ένα πλαίσιο μέτρων, «το οποίο θα επιδράσει κατασταλτικά στους μηχανισμούς παραγωγής ακρίβειας και κερδοσκοπίας, οι οποίοι αποτελούν μείζον κοινωνικό, οικονομικό και αναπτυξιακό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα».

Με την πρόταση νόμου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτει «ένα ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας και καταστολής των μηχανισμών αισχροκέρδειας που δημιουργούν και ανατροφοδοτούν το φαινόμενο, με στόχο την εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του συνόλου των πολιτών και τη θωράκιση της αξίας του ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα μέτρα χωρίζονται σε βραχείας, μέσης και μακράς διάρκειας εφαρμογής, έως ότου διασφαλιστεί το αναγκαίο αποτέλεσμα και επικρατήσει μία νέα κανονικότητα, στοιχισμένη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Σε σχετική δήλωσή της, η γραμματέας της ΚΟ του κόμματος, Θεοδώρας Τζάκρη αναφέρει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως ακριβώς είχε δεσμευτεί, κατέθεσε πρόταση νόμου για τη συνολική αντιμετώπιση της ακρίβειας και της κερδοσκοπίας. Κοστολογημένη, σαφή και άμεσα εφαρμόσιμη».

Αυτή η πρόταση νόμου, σημειώνει η κ. Τζάκρη, «αποδεικνύει την αξιοπιστία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του προέδρου, Στέφανου Κασσελάκη, καθώς περιλαμβάνει όλα τα μέτρα, τα οποία έχουμε ήδη καταθέσει στον δημόσιο διάλογο».

Τονίζει, δε, ότι «η νέα εποχή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σηματοδοτεί και μια νέα εποχή για την κοινωνική και οικονομική ζωή της Ελλάδας. Ήρθε η ώρα ο κ. Μητσοτάκης να αποδείξει αν είναι με την κοινωνία ή με τους κερδοσκόπους».

Η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την πάταξη της κερδοσκοπίας περιλαμβάνει τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1 Θέσπιση ανώτατου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε τρόφιμα, βιομηχανικά αγαθά και αγροεφόδια

- Θέσπιση ανώτατου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας στα προϊόντα που εισάγονται ή παράγονται στην Ελλάδα και τα οποία είναι είτε νωπά/τυποποιημένα τρόφιμα είτε βιομηχανικά αγαθά (καταναλωτικά και διαρκή). Το μέτρο έχει μόνιμο χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 2 Επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους και επέκταση Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης στα διύλιση πετρελαίου για το έτος 2023

- Θέσπιση ανώτατου περιθωρίου μεικτού κέρδους στη διύλιση πετρελαίου και την παραγωγή προϊόντων διύλισης αυτού στο ύψος του μέσου όρου των αντίστοιχων αποδεδειγμένων περιθωρίων κέρδους της ΕΕ.

- Επέκταση Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης για το έτος 2023

- Θέσπιση έκτακτης εισφοράς για τα πλεονάζοντα κέρδη των διυλιστηρίων το 2023 ύψους 90%.

ΑΡΘΡΟ 3 Μηχανισμός παρακολούθησης και αποτροπής υπερκερδών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας

- Θέσπιση μηχανισμού με τον οποίο εξασφαλίζεται ότι το περιθώριο κέρδους των παρόχων ενέργειας δεν θα υπερβαίνει το 5%.

ΑΡΘΡΟ 4 Επιβολή Έκτακτης Εισφοράς στα πλεονάζοντα κέρδη των τραπεζών

- Θέσπιση έκτακτης εισφοράς ύψους 90% για τα υπερκέρδη των τραπεζών το 2023 τα οποία προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων των ελληνικών τραπεζών σε σχέση με τον μέσο όρο των τραπεζών της ΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 5 Μέτρα Μείωσης/Κατάργησης Φορολογικών Επιβαρύνσεων

1. Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στον χαμηλότερο επιτρεπόμενο συντελεστή Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Μηδενισμός ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα (κρέατα, γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, αυγά, μέλι φυσικό, λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα, δημητριακά, προϊόντα αλευροποιίας, άμυλα κάθε είδους, ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα. Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα και μείγματα από αυτά τα λάδια. Σογιέλαιο, αραχιδέλαιο, λάδι ηλιοτρόπιου (ηλιανθέλαιο), λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαιο), καλαμποκέλαιο, σησαμέλαιο. Είδη για τη βρεφική ασφάλεια και προστασία, ήτοι απορροφητικές πάνες για βρέφη, από κάθε ύλη. Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση).

3. Θέσπιση σε μόνιμη βάση της μείωσης του ΦΠΑ στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Μείωση συντελεστή ΦΠΑ

Θεσπίζεται σε μόνιμη βάση και με την ολοκλήρωση του μέτρου της παραπάνω παραγράφου η μείωση του ΦΠΑ στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι στο 21% για το σύνολο των αγαθών εκτός από εκείνα για τα οποία θεσπίζεται η υπαγωγή τους στον μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή 11% και 5%, αντίστοιχα.

4. Θεσπίζεται η μείωση του ΦΠΑ σε 6% για την ύδρευση και η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις υπηρεσίες αποχέτευσης (όπως ίσχυε μέχρι το 2011).

ΑΡΘΡΟ 6 Χορήγηση ειδικής κάρτας «ΑΓΡΟΚΙΝΗΣΗ» στους αγρότες

- Χορήγηση ειδικής κάρτας «ΑΓΡΟΚΙΝΗΣΗ» για την οικονομική ενίσχυση αγροτών, η οποία είναι ισόποση της επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης diesel κίνησης, προσαυξημένη κατά 18%, ήτοι κατά το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ 24% και 6% και συνεπώς αντιστοιχεί με την καθιέρωση υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Τα χρηματικά ποσά, πλέον, θα προκαταβάλλονται (όχι επιστροφή) με πίστωση στην κάρτα.

ΑΡΘΡΟ 7 Μείωση Κόστους Αγροτικού Ρεύματος

- Θέσπιση ειδικής έκπτωσης στη διάθεση προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας για τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, ορίζεται στο 50% της εκάστοτε τελικής βασικής τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

ΑΡΘΡΟ 8 Μείωση Κόστους Φυτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής

- Απαγορεύεται η εμπορική διάθεση σε επαγγελματίες αγρότες, κτηνοτρόφους και συνεταιριστικές ομάδες και συνεταιρισμούς αυτών λιπασμάτων και ζωοτροφών, για την παραγωγή ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021.

ΑΡΘΡΟ 9 Σύσταση Μηχανισμού Ελέγχου Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων

- Συνιστάται αυτοτελής Μονάδα Μηχανισμού Ελέγχου Τιμών Αγροτικών Προϊόντων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Τροφίμων.

ΑΡΘΡΟ 10 Διοικητικά μέτρα κατά των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, βιομηχανικών αγαθών και αγροεφοδίων που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 1

1. Ισχυροποίηση του μηχανισμού επιβολής προστίμων αισχροκέρδειας και δημιουργίας ηλεκτρονικού μητρώου παραβατών προς αποκλεισμό από δημόσιους διαγωνισμούς.

Συστήνεται Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραβατών υπ' ευθύνη της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) του υπουργείου Ανάπτυξης. Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς και η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση το Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραβατών για την τελεσίδικη επιβολή προστίμου για παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος.

2. Τρόπος υπολογισμού των προστίμων, τροποποίηση του άρθρου 54 παρ.5 του ν.5045/2023.

Σε όποιον παραβιάζει την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 5045/2023 επιβάλλεται πρόστιμο που πρέπει να είναι αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό, μπορεί, δε, να φθάνει μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης εντός της χώρας κατά την προηγούμενη της έκδοσης της απόφασης χρήση.

ΑΡΘΡΟ 11

- Μείωση κόστους κάρτας απεριορίστων μεταφορών σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.