Tην ένταξη της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού συγκροτήματος του Νοσοκομείου Φλώρινας στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» και στην προτεραιότητα «Ενεργειακή Μετάβαση-Κλιματική Ουδετερότητα» ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.986.561 ευρώ και η συγκεκριμένη παρέμβαση, της οποίας την απόφαση ένταξης υπογράφει ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, κ. Πελοπίδας Καλλίρης, περιλαμβάνει τόσο τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και την επικαιροποίηση - συμπλήρωση της μελέτης όσο και τις τεχνικές εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας.

Η υλοποίηση του έργου, μεταξύ άλλων, προβλέπει: εξωτερική θερμομόνωση της τοιχοποιίας και στέγης, θερμομόνωση σωληνώσεων, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας LED, αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και ενεργοβόρων λεβήτων, ψυκτών, κλιματιστικών μονάδων και συστημάτων παραγωγής ιατρικού αέρα με νέα υψηλής απόδοσης, τοποθέτηση νέων κλιματιστικών μονάδων υψηλής απόδοσης σε θαλάμους νοσηλείας που σήμερα δεν υπάρχουν, εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων, καθώς και τοποθέτηση συστημάτων αντιστάθμισης στα δίκτυα θέρμανσης και ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου.

Πηγή: skai.gr

