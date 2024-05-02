Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί οι πολίτες δεκάδων δήμων της Αγγλίας για την ανάδειξη των τοπικών αρχόντων.

Καλούνται να αναδείξουν πάνω από 2.600 συμβούλους σε 107 δήμους, καθώς και δέκα δημάρχους σε μεγάλες πόλεις και μητροπολιτικούς δήμους, όπως το Λονδίνο, όπου θα αναδειχθεί και η νέα 25μελής σύνθεση του μητροπολιτικού συμβουλίου.

Εκλέγονται επίσης 37 κατά τόπους αστυνομικοί διοικητές σε Αγγλία και Ουαλία, ενώ κάλπη στήνεται και για την ανάδειξη νέου βουλευτή στην περιφέρεια του Νότιου Μπλάκπουλ. Ο νικητής θα καλύψει τη θέση του παραιτηθέντος Συντηρητικού βουλευτή Σκοτ Μπέντον, που παραβίασε τους κανόνες κοινοβουλευτικής διαγωγής με εμπλοκή σε σκάνδαλο λόμπινγκ.

Οι κάλπες θα κλείσουν στις 10 το βράδυ τοπική και τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να ανακοινώνονται το πρωί της Παρασκευής.

Ο νέος δήμαρχος Λονδίνου πιθανότατα θα οριστικοποιηθεί το Σάββατο. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδιναν ευρύ προβάδισμα έως και 22 ποσοστιαίων μονάδων στον νυν δήμαρχο Σαντίκ Καν, που στηρίζεται από το Εργατικό Κόμμα, έναντι της υποψήφιας των Συντηρητικών Σούζαν Χολ.

Γενικά εκτιμάται πως το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα του Ρίσι Σούνακ θα υποστεί σημαντικές απώλειες δημοτικών εδρών, ενδεχομένως ακόμα και 500 από τις χίλιες που υπερασπίζεται σήμερα.

Σημαντικό κριτήριο για το βαθμό δυσαρέσκειας των πολιτών με την κυβέρνηση αλλά και δυνητικός παράγοντας περαιτέρω εσωκομματικής αμφισβήτησης του κ. Σούνακ θα είναι μια πιθανή ήττα των Συντηρητικών δημάρχων των West Midlands (Μπέρμιγχαμ, Κόβεντρι, Γουλβερχάμπτον, Σόλιχαλ κ.ά.) Άντι Στριτ και του Tees Valley (Μίντλεσμπρο, Στόκτον-ον-Τις, Χάρτλιπουλ, Ντάρλινγκτον, Ρέντκαρ) Μπεν Χάουτσεν.

Ο ηγέτης των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης πως οι σημερινές εκλογές «είναι μια ευκαιρία να ψηφίσουνε για την αλλαγή και να δώσουμε την ετυμηγορία μας για τα 14 χρόνια κατάπτωσης» υπό τη διακυβέρνηση των Συντηρητικών.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των 13 υποψηφίων δημάρχων Λονδίνου κατέρχεται ως ανεξάρτητος και ο κυπριακής καταγωγής ιδιοκτήτης γυμναστηρίου Ανδρέας Μίχλη.

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι ενήλικες Βρετανοί, Ιρλανδοί, υπήκοοι χωρών της ΕΕ και της Κοινοπολιτείας που έχουν εγγραφεί στους καταλόγους. Με βάση νέο νόμο, οι εκλογείς πρέπει να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτότητας για να τους επιτραπεί να ψηφίσουν.

