Αυξομειώσεις στα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου σε σχέση με τον Απρίλιο ανακοίνωσαν οι προμηθευτές σύμφωνα με τις τιμές που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής.

Αναλυτικά, οι τιμές των προμηθευτών:

Το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ που είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής είναι 10,656 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 10,861) για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα και 11,736 σεντς για την υπερβάλλουσα κατανάλωση, (από 11,881). Το νυχτερινό μειώθηκε επίσης στα 7,866 σεντς από 8,037.

ΕΛΙΝΟΙΛ 9,5 σεντς ανά κιλοβατώρα από 9,06

Volterra 9,9 σεντς ανά κιλοβατώρα, αμετάβλητο.

Volton 10,168 σεντς ανά κιλοβατώρα από 10,54.

Solar Energy 10,085 σεντς ανά κιλοβατώρα από 10,559

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας 10,954 σεντς ανά κιλοβατώρα από 10,604.

NRG 10,961 σεντς ανά κιλοβατώρα από 10,784

Elpedison 9,968 σεντς ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες από 11,005 και 10,568 από 11,705 για τις υπόλοιπες.

Ζενίθ 10,267 σεντς ανά κιλοβατώρα από 11,438.

Ήρων 10,118 σεντς ανά κιλοβατώρα από 11,555.

Protergia 10,601 σεντς ανά κιλοβατώρα από 11,624

We Energy 13 σεντς ανά κιλοβατώρα, αμετάβλητο

OTE Estate 16,513 σεντς ανά κιλοβατώρα από 14,8.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.