UΝΙCEF: Αύξηση κατά 70% των βίαιων επεισοδίων με θύματα παιδιά, στο κεντρικό Σαχέλ

Η UNICEF ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως κατέγραψε «πολύ ανησυχητική» αύξηση των βίαιων επεισοδίων με θύματα παιδιά —συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών— στην Μπουρκίνα Φάσο, στο Μαλί και στον Νίγηρα, χώρες του Σαχέλ αντιμέτωπες με τη δράση τζιχαντιστικών οργανώσεων και πλειάδας άλλων ενόπλων παραγόντων.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών του 2023, ο αριθμός των σοβαρών παραβιάσεων που διαπράχθηκαν σε βάρος παιδιών στο κεντρικό Σαχέλ αυξήθηκε κατά 70% και πλέον σε σύγκριση με τους τρεις προηγούμενους μήνες», τόνισε σε ανακοίνωση τύπου που δημοσιοποίησε το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία ο Ζιλ Φανινού, ο διευθυντής του τμήματος της UNICEF για τη δυτική και την κεντρική Αφρική.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, επρόκειτο για την «εξαναγκαστική στρατολόγηση παιδιών σε ένοπλες οργανώσεις», και την «εκμετάλλευσή τους», όμωε καταγράφτηκαν επίσης περιπτώσεις «φόνων» και «ακρωτηριασμών» παιδιών, υπογράμμισε ο κ. Φανινού.

Αυτή η «ανησυχητική αύξηση» πρέπει να «σταματήσει», πρέπει να γίνει σεβαστό «το θεμελιώδες δικαίωμα των παιδιών στη ζωή», επέμεινε.

Και οι τρεις αφρικανικές χώρες σπαράσσονται από βίαιες επιθέσεις και μάχες ανάμεσα σε τζιχαντιστικές οργανώσεις, τις ένοπλες δυνάμεις και βοηθητικούς τους. Ο άμαχος πληθυσμός υφίσταται, και στα τρία κράτη, φρικαλεότητες από τζιχαντιστές, παραστρατιωτικούς, συμμορίες κακοποιών, αλλά και στρατιωτικούς. Στο Μαλί ιδίως εκτυλίσσεται ταυτόχρονη εξέγερση αυτονομιστών.

Οι πόλεμοι στις τρεις χώρες πάνε πακέτο με την ακραία φτώχεια, την οξεία διατροφική ανασφάλεια, καθώς και βαθιές, πολυετείς πολιτικές κρίσεις. Και στα τρία κράτη, την εξουσία ασκούν οι στρατιωτικοί, μετά τη σειρά πραξικοπημάτων από το 2020.

Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που είχε δοθεί στη δημοσιότητα τον Ιούνιο του 2023 για τον αντίκτυπο των ενόπλων συρράξεων στα παιδιά σε διεθνές επίπεδο αναφερόταν σε τουλάχιστον 423 θανάτους ανηλίκων το 2022 εξαιτίας της δράσης οργανώσεων που ορκίζονται πίστη στο Ισλαμικό Κράτος ή στην Αλ Κάιντα, αλλά και των δυνάμεων ασφαλείας, κυρίως στο Σαχέλ.

Η έκθεση για το 2023 θα δημοσιοποιηθεί στα τέλη του επόμενου μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

