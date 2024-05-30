Κοκκίνισαν πλατείες σε Χανιά και Ρέθυμνο

Ζωηροί και ενθουσιώδεις οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Europa Conference League από τον Ολυμπιακό σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Με την ολοκλήρωση του αγώνα και την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου, οι πλατείες Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά και Αγνώστου Στρατιώτη στο Ρέθυμνο πλημμύρισαν από οπαδούς και φίλους της ομάδας μετά την αγωνία στο παιχνίδι και τη χαρά στην παράταση του.

Βεγγαλικά, πυροτεχνήματα, κόρνες, κασκόλ και φανέλες του Ολυμπιακού συνέθεσαν χρώμα και κλίμα στους νόμους της Δυτικής Κρήτης. Γνωστοί για την ένταση τους στις χαρές οι Κρητικοί απόψε γλεντούν τη νίκη της ομάδας τους. Οι ξεφρενοι πανηγυρισμοί συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα με τη συμμετοχή κόσμου όλων των ηλικιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.