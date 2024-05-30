Εκλογές στη Βρετανία: Το κοινοβούλιο διαλύθηκε επισήμως

Το βρετανικό κοινοβούλιο διαλύθηκε επισήμως σήμερα, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 4ης Ιουλίου.

Μετά την απρόσμενη απόφαση του πρωθυπουργού των Τόρις, του Ρίσι Σούνακ, να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, οι 650 έδρες της Βουλής των Κοινοτήτων είναι πλέον κενές από τη 01:01 (τοπική ώρα· 02:01 ώρα Ελλάδας) και ξεκινά και τυπικά από σήμερα η προεκλογική εκστρατεία για να αναδειχθούν τα νέα μέλη του σώματος, που θα τις καταλάβουν από την 9η Ιουλίου.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, το Εργατικό Κόμμα του Κιρ Στάρμερ φέρεται να είναι το μεγάλο φαβορί, με φόντο τη φθορά των Συντηρητικών, στην εξουσία από το 2010.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.