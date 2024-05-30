Κ. Σακελλαροπούλου: Ο Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης - Ιστορική βραδιά

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ συγχαίρει τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Conference League και κάνει λόγο για μια «Ιστορική βραδιά για την ομάδα του Πειραιά και το ελληνικό ποδόσφαιρο».

Στην ανάρτησή της, η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρει:

«Ο Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης! Ιστορική βραδιά για την ομάδα του Πειραιά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θερμά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Conference League!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.