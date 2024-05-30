Conference League - Ελ Κααμπί: «Είμαστε μία οικογένεια, πετύχαμε κάτι πολύ μεγάλο»    

Ο «χρυσός» σκόρερ του Ολυμπιακού, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί που σημείωσε στο 116ο λεπτό το γκολ που χάρισε το Europa Conference League στους Πειραιώτες και διαμόρφωσε το τελικό 1-0 επί της Φιορεντίνα, δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του μετά το τέλος του αγώνα.

«Είναι κάτι μοναδικό. Καταφέραμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Το αφιερώνουμε στον κόσμο μας και στις οικογένειές μας. Είμαστε ενωμένοι, είμαστε μία οικογένεια και πετύχαμε κάτι πολύ μεγάλο».

