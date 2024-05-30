Tελικός Conference League: Ο Ολυμπιακός σήκωσε το ευρωπαϊκό- «Φλέγεται» ο Βόλος

Πανζουρλισμός στο κέντρο Βόλου από χιλιάδες ανθρώπους που πανηγυρίζουν έξαλλα την κατάκτηση του Europa Conference League από τον Ολυμπιακό και ζουν ανεπανάληπτες στιγμές στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Χιλιάδες υποστηρικτές των ερυθρόλευκων κατεβαίνουν με κάθε μέσον προς το κέντρο και την παραλία, πανηγυρίζουν στους δρόμους κρατώντας σημαίες , κασκόλ , σκούφους και φανέλες με τα σήματα του "Θρύλου" και φωνάζουν συνθήματα υπΈρ της ομάδας τους.

Αυτοκίνητα που κορνάρουν συνεχώς με ανθρώπους ντυμένους στα κόκκινα κινούνται από κάθε περιοχή προς το κέντρο του Βόλου που έχει κλείσει από την αστυνομία αφού οι λεωφόροι Ιάσονος και Δημητριάδος είναι γεμάτες από κόσμο που πανηγυρίζει για την κατάκτηση του κυπέλλου.

Πυροτεχνήματα , κροτίδες και φωτοβολίδες δημιουργούν μία πανηγυρική ατμόσφαιρα ενώ οι προβολείς στο λιμάνι κάνουν κυριολεκτικά την νύχτα ημέρα, αφού οι χιλιάδες του κόσμου που βρίσκονταν στην παραλία και παρακολουθούσαν τον αγώνα από τεράστιες οθόνες έχουν κατακλύσει την περιοχή από το ύψος της Τράπεζας της Ελλάδας μέχρι και στο Πανεπιστήμιο..

Όλος ο Βόλος πανηγυρίζει τη μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό ποδόσφαιρο και καταφθάνουν συνεχώς χιλιάδες αυτοκίνητα από τη Νέα Ιωνία, την Αγριά, τον Άναυρο, τον Άνω Βόλο στο κέντρο με σημαίες και κασκόλ και συμμετέχουν στους πανηγυρισμούς και ζουν τις ανεπανάληπτες στιγμές.

Πηγή: skai.gr

