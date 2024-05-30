Το λαθρεμπόριο του χρυσού της Αφρικής αποκτά ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις

Εκατοντάδες τόνοι χρυσού, αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τρέχουσα τιμή του, μεταφέρονται λαθραία από την αφρικανική ήπειρο στο Ντουμπάι, προτού εξαχθούν, νομότυπα, σε άλλες χώρες, καταγγέλλει σε έκθεσή της που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η ελβετική μη κυβερνητική οργάνωση SWISSAID.

Στην έκθεση της, την οποία τιτλοφόρησε «Στα ίχνη του αφρικανικού χρυσού», η οργάνωση υπογραμμίζει πως «από 321 ως 474 τόνοι χρυσού» εξάγονται κάθε χρόνο «λαθραία» από την ήπειρο, με άλλα λόγια το λαθρεμπόριο αυτό έχει τζίρο κυμαινόμενο από «24 ως 35 δισεκατομμύρια δολάρια».

Σύμφωνα με τη SWISSAID, το φαινόμενο του λαθρεμπορίου αφρικανικού χρυσού παίρνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις: «υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ του 2012 και του 2022».

Στην Αφρική παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα χρυσού στην υφήλιο, με την Γκάνα, τη Νότια Αφρική, το Μαλί και την Μπουρκίνα Φάσο στην κορυφή της κατάταξης βάσει των ποσοτήτων που εξορύσσονται.

Ο χρυσός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τις αφρικανικές οικονομίες: αποτελεί «πηγή εισοδήματος για εκατομμύρια μικρούς μεταλλωρύχους», «βασική πηγή εσόδων πολλών κρατών», αλλά και «εργαλείο χρηματοδότησης ενόπλων οργανώσεων» και «αιτία σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ρύπανσης του περιβάλλοντος», υπογραμμίζει η ΜΚΟ.

Η SWISSAID επικρίνει έντονα τον ρόλο του Ντουμπάι, «διεθνούς κόμβου του εμπορίου χρυσού», μέσω του οποίου «ο αφρικανικός χρυσός παίρνει την άγουσα προς διάφορες χώρες», συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας.

Η ΜΚΟ λογαριάζει πως το 2022, πάνω από «το 66% του χρυσού ο οποίος εισήχθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την Αφρική εξήχθη λαθραία από αφρικανικές χώρες».

Ο χρυσός φθάνει αεροπορικώς στο Ντουμπάι, «σε χειραποσκευές ή σε δέματα», με «πτήσεις της γραμμής ή ιδιωτικά αεροσκάφη».

Στο Ντουμπάι, που έχει το προσωνύμιο City of Gold («η πόλη του χρυσού»), εδρεύουν πολλές μονάδες κατεργασίας χρυσού και έμποροι πολύτιμων μετάλλων και πολύτιμων λίθων.

Από εκεί, ο αφρικανικός χρυσός στέλνεται στην Ελβετία, τον «δεύτερο μεγαλύτερο εισαγωγέα αφρικανικού χρυσού μετά τα ΗΑΕ», καθώς και στην Ινδία.

Με βάση την ελβετική νομοθεσία, η τοποθεσία όπου έγινε η κατεργασία του χρυσού θεωρείται ο τόπος προέλευσής του, άρα οι ποσότητες του πολύτιμου μετάλλου που φθάνουν στην Ελβετία από το Ντουμπάι δεν χαρακτηρίζονται αφρικανικές, εξηγείται στην έκθεση.

Η μελέτη της SWISSAID καλύπτει περίοδο ένδεκα ετών (2012-2022), βασίστηκε σε δεδομένα που συγκέντρωσε σε 54 αφρικανικές χώρες και τη διασταύρωση των επίσημων στοιχείων για την παραγωγή χρυσού και για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές.

Σύμφωνα με την ανάλυσή της, 435 τόνοι χρυσού, αξίας 30 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξήχθησαν λαθραία από την Αφρική μόνο το 2022.

Η τιμή του χρυσού στις διεθνείς αγορές έχει διπλασιαστεί από το 2009.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

