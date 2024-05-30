Λογαριασμός
Κασσελάκης: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό- Αυτά τα παιδιά κυνήγησαν το όνειρο και το πέτυχαν

Η ανάρτηση Κασσελάκη για την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό

Κασσελάκης: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που κυνήγησαν το όνειρο και το πέτυχαν.Είχα την τύχη να είμαι ανάμεσα στους φιλάθλους. Να ζήσω αυτήν την ασύγκριτη εμπειρία», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα για την κατάκτηση του κυπέλλου στο Conference League από τον Ολυμπιακό.

