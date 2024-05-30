«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που κυνήγησαν το όνειρο και το πέτυχαν.Είχα την τύχη να είμαι ανάμεσα στους φιλάθλους. Να ζήσω αυτήν την ασύγκριτη εμπειρία», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα για την κατάκτηση του κυπέλλου στο Conference League από τον Ολυμπιακό.

