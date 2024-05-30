Η Βόρεια Κορέα εκτοξεύει δέκα βαλλιστικούς πυραύλους

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Θάλασσας, γνωστής επίσης ως Θάλασσας της Ιαπωνίας, μετέδωσε σήμερα το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, μερικές ημέρες μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της Πιονγκγιάνγκ να θέσει σε τροχιά κατασκοπευτικό δορυφόρο. Λίγη ώρα αργότερα, οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν λόγο για κάπου δέκα εκτοξεύσεις πυραύλων με βραχύ βεληνεκές, που έπεσαν στη θάλασσα.

Το ιαπωνικό λιμενικό σώμα και το γραφείο του ιάπωνα πρωθυπουργού Φουμίο Κισίντα ανακοίνωσαν επίθεσης την εκτόξευση τουλάχιστον ενός βαλλιστικού πυραύλου. Κατά το ιαπωνικό λιμενικό και το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, κατέπεσε ήδη στη θάλασσα εκτός της ιαπωνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ).

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται αύριο να συνεδριάσει δημόσια αύριο Παρασκευή για την αποτυχημένη προσπάθεια της Βόρειας Κορέας να θέσει σε τροχιά δεύτερο κατασκοπευτικό δορυφόρο, ενέργεια που οι ΗΠΑ έκριναν πως αποτελεί μέρος της «απερίσκεπτης και αποσταθεροποιητικής συμπεριφοράς» της Πιονγκγιάνγκ.

Σε βάρος της Βόρειας Κορέας επιβλήθηκε σειρά κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών εξαιτίας των προγραμμάτων της για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων από το 2006.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια το ΣΑ του ΟΗΕ είναι διχασμένο για τα βορειοκορεατικά εξοπλιστικά προγράμματα, καθώς η Ρωσία και η Κίνα κρίνουν πως οι κυρώσεις είναι αντιπαραγωγικές και καλούν να αρθούν. Η Μόσχα και το Πεκίνο επιχειρηματολογούν πως τα συχνά κοινά στρατιωτικά γυμνάσια των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας «προκαλούν» την Πιονγκγιάνγκ, ενώ η Ουάσιγκτον, το Παρίσι και το Λονδίνο ερίζουν πως η ρωσοσινική υποστήριξη δημιουργεί αίσθημα ατιμωρησίας στη βορειοκορεατική πλευρά.

Νωρίτερα σήμερα, εκπρόσωπος της βορειοκορεατικής διπλωματίας καταδίκασε επικριτικά σχόλια του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για την αποτυχημένη προσπάθεια να τεθεί σε τροχιά δεύτερος δορυφόρος στρατιωτικής αναγνώρισης και τόνισε πως η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το δικαίωμα να διαθέτει αυτή τη δυνατότητα.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει καταστήσει σαφές πως εννοεί να θέσει σε τροχιά κι άλλους δορυφόρους φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

