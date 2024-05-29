Ως «ελέφαντα στο δωμάτιο» χαρακτήρισε την ακρίβεια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της πρωινής του συνέντευξης στο ACTION24.

«Δεν έχουμε καταφέρει να την τιθασεύσουμε πλήρως είναι γεγονός. Έχουμε πράγματι έναν πληθωρισμό τροφίμων που είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η ακρίβεια θα αντιμετωπιστεί κυρίως με περαιτέρω στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος.

«Για αυτό και έστειλα την επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν. Ζητάμε τη βοήθεια της Ευρώπης για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ακρίβειας ευρωπαϊκά και με διαφάνεια. Πολύ απλά μαγική λύση δεν υπάρχει».

Αναφορικά με την αντιπολίτευση, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει καθόλου. «Μόνο σε περιτύλιγμα έχει συμβεί αυτό, όμως διατηρεί τον ίδιο συνδυασμό τοξικότητας, λαϊκισμού και λεφτόδεντρων που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία», για να προσθέσει:

«Όποιος εισηγείται οτιδήποτε στερεί πόρους από τον προϋπολογισμό, οφείλει να μας πει δημόσια από πού θα βρει τα χρήματα. Ο κ. Κασσελάκης αυτήν τη στιγμή προτείνει μέτρα πάνω από 44 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως μηδενισμό ΦΠΑ σε τρόφιμα. Οι συγκεκριμένες προτάσεις είναι Χ, δεν τις απορρίπτω όμως όλες τις προτάσεις της αντιπολίτευσης.

Νέο κύμα φοροελαφρύνσεων το 2025, με περαιτέρω μείωση εργοδοτικών εισφορών

Σε ερώτηση για τις εργοδοτικές εισφορές, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε μείωσή τους στο πλαίσιο νέων φορολογικών ελαφρύνσεων για το επόμενο οικονομικό έτος, ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στην αισθητή υποχώρηση της ανεργίας με αφορμή τη χθεσινή επίσκεψη στα νέα Ειδικά Γραφεία της ΔΥΠΑ, με περισσότερα κίνητρα για εργασία.

«Εμείς κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση, κοιτάμε πώς μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις στην επιδοματική πολιτική με κοινωνικό πρόσημο. Δεν θέλουμε να δώσουμε κίνητρο σε κάποιον να είναι άνεργος ενώ μπορεί να δουλεύει».

«Κάθε συνέντευξη του κ. Κασσελάκη κοστίζει μερικά δισεκατομμύρια»

Αναφερόμενος ξανά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρατήρησε ότι οι υποσχέσεις για 13ο και 14ο μισθό ανήκουν στο πλαίσιο ενός νέου «λεφτά υπάρχουν» του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος «κάθε συνέντευξη που παραχωρεί κοστίζει στη χώρα μας μερικά δισεκατομμύρια ευρώ».

«Να ενημερώσω τους κυρίους Κασσελάκη και Ανδρουλάκη ότι τις επόμενες Εθνικές Εκλογές όλα τα πολιτικά κόμματα θα είναι υποχρεωμένα βάσει νόμου να καταθέτουν κοστολογημένα τα προγράμματά τους, επομένως τα περιθώρια σε λογικές "τάζω στους πάντες τα πάντα" θα στενεύσουν επικίνδυνα».

«Η σχέση με την Τουρκία ήταν, είναι και θα είναι δύσκολη»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά, επεσήμανε ότι οι σχέσεις με την Τουρκία «ήταν, είναι και θα είναι δύσκολες», ωστόσο καθησύχασε ότι την τελευταία περίοδο «έχουμε βρει έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας με τον πρόεδρο Ερντογάν παρά τις συνολικές μας διαφωνίες».

«Θα έχετε παρατηρήσει ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας για το ενδεχόμενο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο πως «ό,τι κάνουμε στις ζώνες κυριαρχίας μας δεν αφορά κανέναν».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι «θέλουμε να επενδύσουμε στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, αλλά αυτό δεν ακυρώνει την ανάγκη η Ελλάδα να κάνει μεγάλες αγορές. Θέλουμε να κάνουμε 30 τα Rafale από 24 που είναι σήμερα, όμως πρέπει να δούμε αν θα το αντέχει αυτό ο προϋπολογισμός».

«Δεν θα χρειαστεί να καταγγείλω τη Συμφωνία των Πρεσπών»

«Πιστεύω ότι τελικά δεν θα χρειαστεί να καταγγείλουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών», τόνισε με σαφήνεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Στα Σκόπια νομίζω ότι κατάλαβαν πως η προεκλογική περίοδος έχει λήξει. Αναμένω μια ρητή δήλωση από τον νέο πρωθυπουργό για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Το πρόβλημα είναι τώρα και ευρωπαϊκό με ελληνική παρέμβαση», ανέφερε, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις διμερείς σχέσεις με τη γειτονική Αλβανία, τις οποίες χαρακτήρισε ως «σύνθετες».

«Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας ήταν απαράδεκτος. Οτιδήποτε ρίχνει δηλητήριο στις σχέσεις των δύο λαών δεν κάνει καλό. Να γνωρίζει ο κ. Ράμα ότι υπάρχουν κανόνες προς την ευρωπαϊκή της πορεία και ο σεβασμός του δικαίου είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες».

«Προσβλητικό το επιχείρημα για το 41%»

Ερωτηθείς για τις Ευρωεκλογές, ο πρωθυπουργός σημείωσε:

«Να δούμε αν τα ποσοστά των κομμάτων δεξιότερα της ΝΔ θα φτάσουν αυτά των εκλογών. Η ακροδεξιά είναι βαθιά αντιευρωπαϊκή δύναμη. Είναι σημαντικό να υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ισχυρή παρουσία δημοκρατικών δυνάμεων», ενώ χαρακτήρισε «βαθύτατα προσβλητικό» το επιχείρημα για το 41%.

«Δεν το αρπάξαμε αυτό το ποσοστό, μας το έδωσε ο λαός, για αυτό και από την πρώτη στιγμή σηκώσαμε τα μανίκια. Μας ασκούν κριτική αυτοί που δεν έχουν εκλεγεί ποτέ και πουθενά. Θα υπερασπιστώ τη νομιμοποίηση που πήραμε γιατί είπαμε την αλήθεια».

Συγκίνηση για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη - Τι πρόβλεψη έκανε για τον αποψινό τελικό του Conference League

Στο τέλος της συνέντευξης, ο πρωθυπουργός δεν έκρυψε τη συγκίνηση για τον πατέρα του, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 7 χρόνια.

«Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι πάντα εδώ με τον τρόπο του. Τον θυμόμαστε, τον τιμούμε, μου λείπει, μου λείπουν οι συμβουλές του, η πολιτική παρακαταθήκη του κρίνεται από τον λαό. Για όλους μας οι γονείς όταν φεύγουν αισθανόμαστε ότι είναι εδώ», είπε συγκινημένος.

Για τον αποψινό τελικό του Conference League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φιορεντίνα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε αισιόδοξος. «Βλέπω momentum, μου θυμίζει λίγο το Euro 2004.Η πολιτεία έχει κάνει αυτό που πρέπει. Εγώ θα τον δω στο σπίτι στην τηλεόραση με μπάρμπεκιου και καλούς φίλους», κατέληξε.

