Κ. Μητσοτάκης: Συγκλονιστική βραδιά για τον Ολυμπιακό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο

Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στου twitter προχώρησε ο πρωθυπουργός με αφορμή τη νίκη του Ολυμπιακού.

"Πραγματικός Θρύλος! Ο Ολυμπιακός κατακτά το Conference League και γράφει ιστορία! Μία συγκλονιστική βραδιά για τον ίδιο τον σύλλογο, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά" έγραψε ο Κ. Μητσοτάκης.





Θερμά συγχαρητήρια! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 29, 2024

