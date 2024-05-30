Λογαριασμός
Κ. Μητσοτάκης: Συγκλονιστική βραδιά για τον Ολυμπιακό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο

Ανάρτηση του πρωθυπουργού για τη νίκη του Ολυμπιακού  

Μητσοτάκης

Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στου twitter προχώρησε ο πρωθυπουργός με αφορμή τη νίκη του Ολυμπιακού

"Πραγματικός Θρύλος! Ο Ολυμπιακός κατακτά το Conference League και γράφει ιστορία! Μία συγκλονιστική βραδιά για τον ίδιο τον σύλλογο, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά" έγραψε ο Κ. Μητσοτάκης. 


 

 
