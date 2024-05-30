Νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία για τη Γάζα για 3η συνεχόμενη νύχτα

Περίπου 4.500 άνθρωποι, σύμφωνα με υπολογισμούς της γαλλικής αστυνομίας, συγκεντρώθηκαν χθες Τετάρτη το βράδυ στο κέντρο του Παρισιού για να καταγγείλουν τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, για 3η συνεχόμενη βραδιά, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι διαδηλωτές, νέοι στην πλειονότητά τους, ανέμιζαν σημαίες της Παλαιστίνης και φώναζαν συνθήματα όπως «ζήτω ο αγώνας του παλαιστινιακού λαού», «αυτός δεν είναι πόλεμος, είναι γενοκτονία», «το Ισραήλ δολοφονεί τα παιδιά της Παλαιστίνης».

Από τις 18:00 (τοπική ώρα· 19:00 ώρα Ελλάδας) «συγκεντρώθηκαν 4.500 άνθρωποι», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού, προσθέτοντας ότι «διαλύθηκαν στις 23:30 (00:30)». Διευκρίνισε ότι επεμβάσεις των δυνάμεων επιβολής της τάξης «απέτρεψαν την παρακώλυση της κυκλοφορίας» στην γαλλική πρωτεύουσα.

«Ξεπεράστηκε το όριο της οργής του κόσμου επειδή ξεπεράσαμε το όριο της φρίκης» όταν έγινε ο βομβαρδισμός σε καταυλισμό εκτοπισμένων κοντά στη Ράφα με δεκάδες νεκρούς την Κυριακή, έκρινε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κενάν, 26χρονος Παλαιστίνιους, που προτίμησε να δώσει μόνο το μικρό του όνομα.

«Ο κόσμος εξεγείρεται», πρόσθεσε, καθώς ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακο οδεύει να συμπληρώσει οκτώ μήνες.

Η Σαμιά, 33 ετών, πήγε στη διαδήλωση για πρώτη φορά. «Παραπάει, παρακολουθούμε να γίνεται γενοκτονία», εξήγησε. «Αυτό που έγινε την 7η Οκτωβρίου είναι φρικιαστικό, αλλά από την 7η Οκτωβρίου καθημερινά σκοτώνονται Παλαιστίνιοι», πρόσθεσε.

Άλλες συγκεντρώσεις με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων έγιναν σε πόλεις όπως η Λίλη (βόρεια), με τη συμμετοχή περίπου 300 ανθρώπων.

«Το Ισραήλ περνά σε νέο στάδιο στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού: αφού βομβάρδισε άμαχους, πόλεις ολόκληρες, έστειλε στρατό εναντίον αμάχων, έπληξε ανθρωπιστικές οχηματοπομπές, πλέον βομβαρδίζει καταυλισμούς προσφύγων», είπε ένας από τους διαδηλωτές στη Λίλη, ο Ζιλ Σαμπέρ, 18 χρονών, φοιτητής, μέλος του Κινήματος Κομμουνιστών Νεολαίων.

Στη Μασσαλία (νοτιοανατολικά) και στη Λιόν (ανατολικά), οι δήμαρχοι ανακοίνωσαν πως θα έσβηναν τα φώτα στα δημοτικά κτίρια από τις 22:00 (23:00) για να αποτίσουν φόρο τιμής «στα θύματα στις τάξεις των αμάχων στη Γάζα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.