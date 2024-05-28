Επιστολή παραίτησης του Μαργαρίτη Κίρκου από την "Ελληνική Λύση" - Βαριές κατηγορίες κατά του Κ. Βελόπουλου

Την παραίτηση του από το κόμμα της «Ελληνικής Λύσης», της οποίας αποτελούσε επί χρόνια βασικό κομματικό στέλεχος στον νομό Έβρου, υπέβαλε με επιστολή του στον πρόεδρο, Κυριάκο Βελόπουλο, ο υποψήφιος βουλευτής, δεύτερος σε ψήφους στο νομό Έβρου στις εθνικές εκλογές του 2023 και τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μαργαρίτης Κίρκος.

Ο κ. Κίρκος, που συγκέντρωσε 2.796 ψήφους έναντι 3.068 του εκλεγμένου Παράσχου Παπαδάκη και ο συνεχής αγώνας του επί πολλά χρόνια καθώς και οι ψήφοι που πήρε έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ώστε η «Ελληνική Λύση» να κατακτήσει στον νομό Έβρου το υψηλότερο ποσοστό της στην Ελλάδα με 8,83% και να εκλέξει βουλευτή, στρέφεται τόσο κατά του Προέδρου Κυριάκου Βελόπουλου, όσο και συνεργατών του με βαριές εκφράσεις και κατηγορίες.

Ακολουθεί η επιστολή παραίτησης του

«Προς Κυριάκο Βελόπουλο

Πρόεδρο κόμματος «ΕΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ»

Σας υποβάλλω την παραίτηση μου από μέλος του κόμματος και φυσικά από την θέση του Τομεάρχη Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Επέλεξα αυτή την χρονική στιγμή, επειδή όλους τους προηγούμενους μήνες, μετά τις εθνικές εκλογές του 2023 και ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε στις προσεχείς Ευρωεκλογές, γίνομαι καθημερινά αποδέκτης τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων με πολλούς τρόπους, από εκατοντάδες υποστηρικτές και ψηφοφόρους του κόμματος στον Έβρο. Επίσης, από στελέχη και υποψήφιους Ευρωβουλευτές της «Ελληνικής Λύσης», που ζητούν οι μεν πρώτοι τις απόψεις μου και τις συμβουλές τι πρέπει να πράξουν στις Ευρωεκλογές, οι δε δεύτεροι την βοήθεια και συμπαράσταση μου στον εκλογικό τους αγώνα.

Κυρίως, οι χιλιάδες απλοί υποστηρικτές και ψηφοφόροι τόσο δικοί μου προσωπικά όσο και του κόμματος, ζητούν απαντήσεις σε μια σειρά αμείλικτα ερωτήματα, που αφορούν την ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, αλλά και των στενών συνεργατών σας στην ηγεσία του κόμματος, απέναντι στο πρόσωπο μου.

Όλοι αυτοί, έγιναν ψηφοφόροι και υποστηρικτές της «Ελληνικής Λύσης», βλέποντας τα προηγούμενα 5 χρόνια, σχεδόν καθημερινά δίπλα τους εμένα, να «οργώνω» από το 2019 που συστρατεύθηκα πιο έντονα ενεργά στον αγώνα του κόμματος, ολόκληρο το νομό Έβρου. Τόσο στις εκλογές του 2019 που ήμουν υποψήφιος, όσο και στη συνέχεια, έδωσα τα πάντα, προκειμένου να φτάσει η «Ελληνική Λύση» στις περσινές εθνικές εκλογές, να καταγράψει στο νομό Έβρου το μεγαλύτερο εκλογικό ποσοστό σε όλη την Ελλάδα.

Χωρίς να φείδομαι χρόνου, προσωπικής καθημερινής προσπάθειας και δικών μου χρημάτων, σε βάρος της επαγγελματικής, επιχειρηματικής και οικογενειακής μου ζωής, ΕΔΩΣΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ σε αυτό τον αγώνα. Τελικά, διαπίστωσα, ότι με συγκεκριμένο και ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ, από εσάς, τον Πρόεδρο του κόμματος και τους στενούς και απόλυτα ελεγχόμενους εκ μέρους σας συνεργάτες σας, ΜΕΘΟΔΕΥΤΗΚΕ Η ΕΚΛΟΓΗ του σημερινού βουλευτή του κόμματος Παράσχου Παπαδάκη.

Πουλήσατε ξεδιάντροπα, αδίστακτα, άδικα και με ελεεινό τρόπο, την τιτάνια προσπάθεια που έκανα όλα αυτά τα χρόνια πιστεύοντας ότι αποτελούσατε κάτι διαφορετικό στην πολιτική ζωή του τόπου. Κλείνοντας τα αυτιά σε όσους μου επεσήμαναν ότι «θα σε πουλήσει ο Βελόπουλος γιατί τον ενδιαφέρει μόνο η πάρτη του και η κλίκα που τον περιβάλλει», αλλά και τα μάτια σε κάποια σημεία και τέρατα που συνέβαιναν.

Φυσικά και κατάλαβα την ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ που κάνατε, μαζί με το στενό σας επιτελείο στο νομό Έβρου, προκειμένου να ευνοηθεί η καιροσκοπική, ιδιοτελής υποψηφιότητα του… χθεσινού στο κόμμα Παράσχου Παπαδάκη. Αρχικά με τον ανεξήγητο και με αστείες δικαιολογίες αποκλεισμό από το ψηφοδέλτιο του Ηλία Ηλιακόπουλου και στη συνέχεια με τις δυο «φυτευτές» υποψηφιότητες-φαντάσματα, της κ.Γιαναρράκου από τον Πειραιά και του κ.Σκαρλάτου εκ Θεσσαλονίκης. Δυο συνυποψήφιων, που δεν τους είδαμε ποτέ στο νομό ούτε εμείς και δεν πάτησαν το πόδι τους, ακόμα και όταν μας επισκεφθήκατε εσείς, ο Πρόεδρος του κόμματος.

Τότε κατάλαβα την μεθόδευση που έγινε και την στόχευση, αλλά ήταν η ώρα του αγώνα και της μάχης και δεν θα μπορούσα να προδώσω την εμπιστοσύνη όλων αυτών των ανθρώπων από κάθε σημείο του Έβρου, που μέσω της δικής μου καθημερινής παρουσίας δίπλα τους, πίστεψαν ότι η «Ελληνική Λύση» αποτελεί κάτι το διαφορετικό. Αυτοί οι αγνοί υποστηρικτές και ψηφοφόροι τίμησαν εμένα και το κόμμα, δίνοντας μου σχεδόν σε όλες τις περιοχές του νομού την πρώτη θέση. Τελικά βρέθηκα στην δεύτερη θέση, γιατί τόσο οι αγνοί υποστηρικτές και ψηφοφόροι του κόμματος, όσο και εγώ, λογαριάζαμε, χωρίς τις… ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ του Προέδρου και των συνεργατών του.

Γιατί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, υπήρξε ΟΡΓΙΟ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗΣ πριμοδότησης του νυν βουλευτή κ.Παπαδάκη, με «σημαδεμένα» ψηφοδέλτια τα οποία είχαν όλα τον δεύτερο σταυρό στην ΥΠΟΨΗΦΙΑ-ΦΑΝΤΑΣΜΑ κ.Γιανναράκου. Την οποία κανείς δεν είδε, αλλά πήρε στην συγκεκριμένη περιοχή και γενέτειρα μου,, περισσότερες ψήφους τόσο από εμένα, όσο και από τον επί χρόνια συναγωνιστή και στήριγμα, όπως και εγώ, της «Ελληνικής Λύσης» Γιάννη Δερμεντζόγλου. Με την ανίερη επίσης «συμμαχία» ενός κομματιού του βαθέος ΠΑΣΟΚ από τις χειρότερες εποχές του, ανθρώπων που η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου της περιοχής απεχθάνεται.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι στις επαναληπτικές εκλογές, επειδή ο Πρόεδρος και οι συνεργάτες του αισθάνονταν ΕΝΟΧΟΙ για την ξεδιάντροπη μεθόδευση υπέρ του καιροσκόπου συνυποψήφιου που μήνες πριν τις εκλογές χαριεντίζονταν και φωτογραφίζονταν προσφέροντας δώρα στον συγχωρεμένο Γιώργο Τράγκα για να είναι υποψήφιος του, όταν μου τηλεφώνησαν και ζήτησαν την βοήθεια μου, συμφώνησαν με όσα τους κατήγγειλα. Ενώ λοιπόν είχαν την δυνατότητα να αλλάξουν την λίστα ονομάτων, όπως έκανε ο Κυριακος Βελόπουλος και «εκπαραθύρωσε» την πρώτη σε «σταυρούς» Νίκη Αγιοστρατίδου στον Νότιο τομέα Αθήνας και στην Α’ Θεσσαλονίκης με τον Χρήστο Αμανατίδη μιας και τον αντικατέστησε ο Χαράλαμπος Παναγιωτίδης, στον Έβρο δεν κάνατε τίποτα, παρ ότι αποδεχθήκατε τις καταγγελίες μου.

Τόσο εσύ Πρόεδρε όσο και η Αντιπρόεδρος Δήμητρα Κρητικού, αγνοήσατε τον τεράστιο αγώνα 5 χρόνων, με προσωπικές οικονομικές θυσίες στήριξης του κόμματος και του Προέδρου προσωπικά και διατηρήσατε στην πρώτη θέση της λίστας τον νυν βουλευτή. Επιβεβαιώνοντας άλλη μια φορά την μεθοδευμένη προσπάθεια που είχατε καταστρώσει.

Όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τώρα, διαπίστωσα, αποστασιοποιημένος από την λειτουργία του κόμματος, ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος Κυριάκος Βελόπουλος επέλεξε την… πριμοδότηση του βουλευτή Παράσχου Παπαδάκη, γιατί λειτουργεί και αυτός το ίδιο καιροσκοπικά, με ιδιοτελή κίνητρα και ενδιαφέρεται μόνο για την πολιτική επιβίωση του, καθώς και της στενής ομάδας που τον περιβάλλει στο κόμμα. Δεν γίνεται Πρόεδρε να είσαι «Χριστέμπορας» και την ίδια στιγμή να επιτίθεσαι στον Αρχιεπίσκοπο και την Εκκλησία, επειδή δεν ταυτίστηκαν πλήρως μαζί σου. Δεν γίνεται να παριστάνεις τον «τουρκοφάγο» και να προτείνεις αγορά πυραύλων από την Τουρκία ή κρατική επιδότηση μεταφοράς επισκεπτών από την Θράκη στην Τουρκία για ψώνια, που σημαίνει οικονομική αιμορραγία του Έβρου.

Δεν γίνεται σε τοπικό επίπεδο, να… ξεσηκώνει ο βουλευτής μας με αναρτήσεις του την περίοδο της καταστροφικής πυρκαγιάς στον Έβρο τους συντοπίτες μας και όταν κάποιοι συλλαμβάνονται, όπως οι τρεις από την Αλεξανδρούπολη, να τους «αδειάζεις» και να μην τους υπερασπίζεσαι με την φυσική σου παρουσία, όταν μάλιστα είσαι και δικηγόρος.

Δεν γίνεται να μας ψηφίζουν οι ψαράδες και κυνηγοί με τις καλύβες στο Δέλτα του Έβρου και επίσης να τους «αδειάζεις» μετά την εκλογή σου ως βουλευτής και να μην έχεις κάνει τίποτα ουσιαστικό για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος της νομιμότητας των καλυβών, που είχαμε κάνει προεκλογική μας «σημαία».

Δεν γίνεται ο Πρόεδρος μας να καταγγέλει την οικογενειοκρατία και την ίδια στιγμή να μεθοδεύεται ξεκάθαρα στις Ευρωεκλογές, η επανεκλογή του νυν Ευρωβουλευτή Εμμανουήλ Φράγκου, επειδή είναι γαμπρός της Αντιπροέδρου του κόμματος κ.Κρητικού Γιατί μόνο αυτός στον Έβρο «απόλαυσε» την συνοδεία του βουλευτή κ.Παπαδάκη, όταν άλλοι υποψήφιοι μου τηλεφωνούν εκφράζοντας παράπονα ότι ήρθαν μόνοι τους και ζητούσαν την βοήθεια μου.

Το αποκορύφωμα της αηδίας μου, ήταν η ενέργεια της Αντιπροέδρου του κόμματος Δήμητρας Κρητικού, η οποία στις έντονες διαμαρτυρίες μου για όλα αυτά, στην τελευταία μας επικοινωνία με δική της πρωτοβουλία, επιχειρώντας να μου… χαϊδέψει τα αυτά και να με ηρεμήσει για την σε βάρος μου μεθόδευση και κατάφωρη αδικία, έφτασε στο αποκρουστικό σημείο να…, εύχεται να πατήσει αυτοκίνητο το νυν βουλευτή Έβρου, για να πάρω εγώ την θέση του.

Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και επειδή δεν με ενδιαφέρει όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών για την «Ελληνική Λύση», αφού δεν υπάρχουν όρια στην υποκρισία, στον καιροσκοπισμό και κανένας ηθικός ή άλλος φραγμός στον Πρόεδρο και την παρέα του προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΝΤΑΣ τον κόσμο, αποφάσισα να υποβάλλω την παραίτηση μου. Για να μην έχω ούτε και την παραμικρή τυπική σχέση με όλο αυτό τον οχετό, το βρώμικο παρασκήνιο, τις ιδιοτελείς μεθοδεύσεις και την εκμετάλλευση των πάντων, μπροστά στην πολιτική, αλλά και προσωπική επιβίωση σας, που μου προκαλούν αηδία και ναυτία.

Έδωσα ιερό αγώνα υπέρ πίστεως και πατρίδος. Πάλεψα πατριωτικά και τίμια για τα ιερά και τα όσια. Εσύ Πρόεδρε πάλευες για την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών συμφερόντων σου. Γιατί αποδεικνύεται ότι δεν έχεις ούτε ιερό, ούτε όσιο, άσχετα αν με δηλώσεις «παραμυθιάζεις» τον κόσμο.

Νοιώθω πλέον με όλη μου την ψυχή, ότι είσαι ΠΡΟΕΔΡΕ ένας… υπέροχος θεατρίνος, ένας πολιτικός απατεώνας, ένας πατριδοκάπηλος.

ΠΡΟΕΔΡΕ, νοιώθω πως ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ στην πολιτική ζωή του τόπου

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΙΡΚΟΣ

Πρώην υποψήφιος βουλευτής Έβρου και

Τομεάρχης Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κόμματος

Δεύτερος σε ψήφους υποψήφιος Βουλευτής Έβρου 2023

Πρώην πλέον μέλος της «Ελληνικής Λύσης»



