«Χρυσός» έγινε ο Slimane στην Ελλάδα - Το μήνυμα που έστειλε στους Έλληνες

Την ευγνωμοσύνη του στην Ελλάδα για τον πρώτο του χρυσό δίσκο στο εξωτερικό εξέφρασε ο Γάλλος σταρ Slimane, που εκπροσώπησε τη χώρα του στον διαγωνισμό της Eurovision.

Ο Γάλλος τραγουδιστής παρά την τέταρτη θέση που κατέλαβε στον διαγωνισμό, το τραγούδι του Mon Amour κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές των Ελλήνων, οι οποίοι του χάρισαν τον πρώτο του χρυσό δίσκο.

Με μία ανάρτηση στο Instagram ο Γάλλος τραγουδιστής ευχαρίστησε την Ελλάδα, γράφοντας «ο πρώτος μου χρυσός δίσκος στο εξωτερικό είμαι τόσο χαρούμενος! Ευχαριστώ Ελλάδα!».

Φυσικό επακόλουθο ήταν να προκαλέσει τη θετική αντίδραση των Ελλήνων ακολούθων του, οι οποίοι έσπευσαν να τον προσκαλέσουν στη χώρα μας με τον ίδιο να ανταποκρίνεται θετικά.





Πηγή: skai.gr

