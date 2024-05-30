Μ. Σχοινάς: Το ποδόσφαιρο στην ΕΕ δεν είναι βία, ειναι γιορτή

"Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία. Θερμά συγχαρητήρια για την πρώτη κατάκτηση ευρωπαϊκού τίτλου στο ποδόσφαιρο από ελληνικό σύλλογο Europa Cοnference league" αναφέρει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Όπως σημειώνει "η αποψινή βραδιά πυξίδα και για άλλες επιτυχίες για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο στην ΕΕ δεν είναι βία, ειναι γιορτή".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

