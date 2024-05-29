Το πολυπόθητο γκολ έβαλε πριν από λίγη ώρα ο Ολυμπιακός, παίζοντας στην παράταση την Φιορεντίνα για την κατάκτηση του κυπέλλου του Conference League.

Υστερα από σέντρα του Έσε από τα αριστερά με το δεξί, με κεφαλιά του Ελ Κααμπί, η μπάλα πέρασε στα δίχτυα στο 116' λεπτό.

Οι δύο φιναλίστ παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Ολυμπιακός, για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο ποδόσφαιρο, ήθελε να εκμεταλλευθεί την κεκτημένη ταχύτητά από τις μεγάλες προκρίσεις που πέτυχε και να πάει το κύπελλο στον Πειραιά.

Η Φιορεντίνα ήθελε να... ρεφάρει για την περυσινή σεζόν, καθώς πήγε στον τελικό, αλλά δεν τα κατάφερε.

Δείτε live τον μεγάλο τελικο:

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Ιμπόρα, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Φορτούνης, Ελ Κααμπί

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Παπαδούδης, Όρτα, Ελ Αραμπί, Αλεξανδρόπουλος, Κίνι, Μασούρας, Καρβάλιο, Γιόβετιτς, Ρίτσαρντς, Αποστολόπουλος, Ντόη

Η ενδεκάδα της Φιορεντίνα

Τερατσάνο – Ντοντό, Μιλένκοβιτς, Μαρτίνες Κουάρτα, Μπιράγκι – Αρτούρ, Μποναβεντούρα, Μαντράγκορα – Γκονζάλες, Κουαμέ, Μπελότι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Κρίστενσεν, Λόπεζ, Μπελτράν, Ικονέ, Ρανιέρι, Ενζολά, Ινφαντίνο, Φαραόνι, Ντάνκαν, Καγιόντε, Παρίσι και Μπαράκ.

