Κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, η ατυχήσασα υποψήφια για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων (της αμερικανικής δεξιάς) για την προεδρία την 5η Νοεμβρίου, Νίκι Χέιλι (Nikki Haley), φωτογραφήθηκε καθώς έγραφε «αποτελειώστε τους» πάνω σε ισραηλινή οβίδα - στιγμιότυπο που δημοσιοποίησε μέσω X ισραηλινός βουλευτής.

Ο βουλευτής Ντάνι Ντάνον συνόδευσε τη Νίκι Χέιλι, επίσης πρώην πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ, κατά την επίσκεψή της κοντά στα σύνορα.

«"Αποτελειώστε τους!", αυτό έγραψε η φίλη μου η πρώην πρεσβεύτρια», ανέφερε ο Ντάνι Ντάνον - ο πρώην πρεσβευτής της χώρας του στον ΟΗΕ - στην λεζάντα της ανάρτησή του.

Finish them!



זה מה שכתבה היום חברתי, השגרירה לשעבר, ניקי היילי על פגז במהלך ביקור במוצב של תותחנים בגבול הצפון.



הגיע הזמן לשינוי משוואה - תושבי צור וצידון יתפנו, תושבי הצפון יחזרו.



צה"ל יכול לנצח! pic.twitter.com/qvLNCXPl7o — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 28, 2024

Η Χέιλι εικονίζεται καθώς γράφει κάτι με μαρκαδόρο πάνω σε οβίδα. Έγραψε επίσης τη φράση «η Αμερική αγαπά το Ισραήλ πάντα», αντικαθιστώντας τη λέξη «αγαπά» με καρδούλα

Η φωτογραφία αυτή βλέπει το φως της δημοσιότητας μερικά εικοσιτετράωρα μετά τον βομβαρδισμό του ισραηλινού στρατού σε καταυλισμό παλαιστινίων εκτοπισμένων στη Ράφα την Κυριακή, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 45 ανθρώπους και προκάλεσε κύμα αγανάκτησης σε διεθνές επίπεδο.

Η Πολιτική Προστασία της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε χθες τον θάνατο 21 ανθρώπων σε νέο ισραηλινό βομβαρδισμό σε καταυλισμό εκτοπισμένων, δυο μέρες έπειτα από παρόμοιο που ξεσήκωσε παγκόσμια κατακραυγή.

Η Αμερικανίδα πολιτικός δεν διευκρίνισε σε ποιους αναφερόταν το «τους». Ο Ισραηλινός βουλευτής όμως άφησε εμμέσως πλην σαφώς να εννοηθεί πως αφορούσε τον στρατιωτικό βραχίονα του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολά.

While Americans watch Israel burn Gaza alive, and Palestinian children are beheaded, Nikki Haley writes love notes on bombs that drop on civilians.



Let the world bear witness to your moral depravity… pic.twitter.com/GNTGxtUfin — Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman504) May 28, 2024

Ειδικά στις ΗΠΑ, όπου οι επικρίσεις πολλαπλασιάζονται για την πολιτική του προέδρου Τζο Μπάιντεν, καθώς ο Δημοκρατικός προσφέρει σχεδόν άνευ όρων υποστήριξη στο Ισραήλ, αν και έχει επικρίνει σε κάποιες περιπτώσεις τον τρόπο που διεξάγονται οι επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε χθες πως δεν βλέπει να διεξάγεται «μείζων χερσαία επιχείρηση» στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, κατά συνέπεια δεν υπάρχει «αλλαγή πολιτικής» των ΗΠΑ έναντι του Ισραήλ.

Η Νίκι Χέιλι, 52 ετών, εγκατέλειψε την κούρσα για τον Λευκό Οίκο τον Μάρτιο, μετά την καθαρή ήττα της από τον Ντόναλντ Τραμπ στην εσωκομματική διαδικασία της παράταξής της. Παρά τις σε ορισμένες περιπτώσεις σκληρές επικρίσεις της στον δισεκατομμυριούχο, την περασμένη εβδομάδα διαβεβαίωσε πως θα τον ψηφίσει τον Νοέμβριο.

Πηγή: skai.gr

