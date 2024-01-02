Σαν να μην ήταν ήδη αρκετά ακριβείς οι προβλέψεις του Νοστράδαμου, ο εμβληματικός αστρολόγος προφανώς «έπεσε μέσα» με μια ακόμη αποκαλυπτική προφητεία λίγες ώρες μετά το 2024 - για τον σεισμό της Πρωτοχρονιάς- ισχυρίζονται οπαδοί του σύμφωνα με τη New York Post. Και δεν ήταν ο μόνος... και ένα ψάρι «έδειξε» τον σεισμό σύμφωνα με άλλη ιαπωνική δεισιδαιμονία!



Γνωστός και ως Προφήτης της Καταστροφής, ο Γάλλος φιλόσοφος του 16ου αιώνα είναι περισσότερο γνωστός για τις προβλέψεις του, τις οποίες έγραψε στο κείμενό του το 1555 «Les Propheties». Αυτοί οι 943 στίχοι είναι κάπως πολύ ασαφείς για να είμαστε βέβαιοι, αλλά ο Νοστράδαμος έχει πιστωθεί ότι πρόβλεψε τα πάντα, από την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ μέχρι την COVID-19, σαν ένα… καρτούν «Simpsons» 450 ετών αναφέρει η αμερικανική ιστοσελίδα.



Αυτή τη φορά, στον Γάλλο πιστώνεται με την πρόβλεψη του ισχυρού σεισμού που συγκλόνισε την Ιαπωνία την ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Περιγράφοντας τις προβλέψεις του για το 2024, ο χρησμός έγραψε: «Η ξηρή Γη θα γίνει πιο στεγνή και θα υπάρξουν μεγάλες πλημμύρες».



Οι οπαδοί του μέντιουμ υπολόγισαν ότι θα μπορούσε να αναφέρεται στον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που έπληξε τη δυτική ιαπωνική ακτή τη Δευτέρα, σκοτώνοντας 57 ανθρώπους, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και προκαλώντας τσουνάμι ύψους 3 μέτρων. Σύμφωνα με αναφορές, κάτοικοι σε παράκτιες κοινότητες κατέφυγαν σε υψηλότερα εδάφη καθώς τα κύματα έπλητταν την ακτή, παρασύροντας σπίτια και αυτοκίνητα στη θάλασσα.



Επί του παρόντος, υπάρχουν περίπου 120 περιπτώσεις ανθρώπων που περιμένουν διάσωση στη χερσόνησο Νότο στην επαρχία Ισικάουα, ανέφερε ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι Ιάπωνες αξιωματούχοι έστειλαν μια ομάδα έρευνας και διάσωσης 3.000 ατόμων αποτελούμενη από στρατιωτικό προσωπικό, πυροσβέστες και αστυνομικούς στο σημείο της καταστροφής.



«Η έρευνα και η διάσωση όσων επλήγησαν από τον σεισμό είναι μια μάχη ενάντια στο χρόνο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης την Τρίτη. Η πρόβλεψη του Νοστράδαμου δεν ήταν όμως ο μόνος προάγγελος της καταστροφής. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δύτες στην Ταϊβάν αντιμετώπισαν ένα τραυματισμένο γιγάντιο «ψάρι-κουπί», το «ψάρι της Κρίσης», που λέγεται ότι είναι σημάδι επικείμενων σεισμών.



Αυτή η δεισιδαιμονία βασίζεται στην ιαπωνική μυθολογία, η οποία δηλώνει ότι το πλαγκτονοφάγο ψάρι - που ζει μεταξύ 656 και 3.200 πόδια κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού - θα ανέβει σκόπιμα στην επιφάνεια πριν από έναν επερχόμενο σεισμό.



Εκ των υστέρων, πολλοί οπαδοί της Ημέρας της Κρίσης πίστεψαν ότι αυτή η τελευταία παρατήρηση συνδέεται με τον σεισμό της Πρωτοχρονιάς.

«Ο θρύλος είναι ότι αν δείτε ένα ψάρι-κουπί (ψάρι της ημέρας της κρίσης), είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι από ανώτερες δυνάμεις ότι σύντομα θα συμβούν καταστροφές όπως οι σεισμοί», έγραφε μια ανάρτηση X την Πρωτοχρονιά. Αναφέρθηκε δε, στον σεισμό και το τσουνάμι της Φουκουσίμα του 2011, που είδε δεκάδες από αυτά τα υποτιθέμενα θαλάσσια «σεισμόμετρα» να ξεβράζονται στην ξηρά τα δύο χρόνια που προηγήθηκαν της καταστροφής.



Ωστόσο, οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι αυτή η θεωρία δεν έχει καμία επιστημονική βάση. Οι οπαδοί των μέντιουμ λένε επίσης ότι η πρόβλεψη του Νοστράδαμου για την «ξηρή Γη» θα μπορούσε να αναφέρεται στη συνεχιζόμενη κλιματική κρίση, η οποία έχει προκαλέσει αύξηση της ξηρασίας και των πυρκαγιών παγκοσμίως. Το περασμένο έτος ήταν επίσημα η πιο καυτή χρονιά που έχει καταγραφεί, ενώ οι ειδικοί προβλέπουν ότι το 2024 θα μπορούσε να είναι ένα ακόμα «καυτό έτος».

