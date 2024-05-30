Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τη Φιορεντίνα στην παράταση του τελικού του Europa Conference League κι έστειλε τον κόσμο του στον... έβδομο ουρανό.

Η «μαγική» κεφαλιά του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 116ο λεπτό, έπειτα από τη σέντρα του Έσε χάρισε στον Ολυμπιακό τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της Ιστορίας του και πρώτο ελληνικής ομάδας στην Ιστορία των διοργανώσεων της UEFA.

Σε έναν τελικό για πολύ γερά νεύρα, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τον τρόπο να σκοράρουν στην παράταση και να κάνουν δικό τους το Europa Conference League, καθώς ο Κάρμο έκανε μία απίθανη επέμβαση στο 120' σε κοντινό πλασέ του Ικονέ.

Ξέφρενο το κλίμα στον Πειραιά ο οποίος «πήρε φωτιά» από φίλους των «ερυθρόλευκων» που έχουν ήδη κάνει τη νύχτα μέρα για το επίτευγμα της ομάδας τους.

Κορναρίσματα, ζητοκραυγάσματα, βεγγαλικά και πλήθος ευτυχισμένων φιλάθλων έχει ξεχυθεί σε κάθε γωνιά της πόλης.

Το ματς

Χωρίς εκπλήξεις στην ενδεκάδα του και με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, επιλέγοντας τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, τον Ροντινέι σε ρόλο δεξιού μπακ, τον Ορτάγκα αριστερά και τους Κάρμο, Ρέτσο δίδυμο στόπερ. Ιμπόρα και Έσε ξεκίνησαν τον μεγάλο τελικό στον άξονα, με τον Τσικίνιο να βρίσκεται λίγο μπροστά τους. Ο Φορτούνης πήρε τον ρόλο του δεξιού εξτρέμ, ο Ποντένσε του αριστερού και ο Ελ Κααμπί ήταν ο πιο προωθημένος!

Από την άλλη, ίδιο σύστημα επέλεξε και ο τεχνικός της Φιορεντίνα, Βιντσέντσο Ιταλιάνο, με τον Τερατσάνο τερματοφύλακα, τους Ντοντό, Μιλένκοβιτς, Μαρτίνες Κουάρτα και τον αρχηγό Μπιράγκι τετράδα άμυνας, ενώ οι Αρτούρ, Μαντράγκορα ξεκίνησαν ως δίδυμο στον άξονα. Ο Μποναβεντούρα είχε τον ρόλο του «δεκαριού», με τον Μπελτράν να μένει στον πάγκο, ενώ οι Γκονζάλες, Κουαμέ ήταν οι εξτρέμ δίπλα από τον σέντερ φορ Μπελότι.

Μετά από ένα εντυπωσιακό τελετουργικό, ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε με τους φίλους των δύο ομάδων να έχουν δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και με τον Ολυμπιακό να μπαίνει δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο της OPAP Arena, δημιουργώντας την πρώτη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 3ο κιόλας λεπτό, όταν ο Ποντένσε πήρε την μπάλα στο αριστερό άκρο και συνέκλινα ιδανικά, πριν πλασάρει από τα όρια της μεγάλης περιοχής, αναγκάζοντας τον Τερατσάνο να αποκρούσει δύσκολα σε κόρνερ. Ο Φορτούνης το εκτέλεσε έξυπνα και γρήγορα με πάσα για τον Ροντινέι, ο οποίος έκανε το συρτό γύρισμα, με τον Μποναβεντούρα να απομακρύνει τελευταία στιγμή. Στο 5’ η Φιορεντίνα πλησίασε για πρώτη φορά την εστία του Ολυμπιακού, με τον Κουαμέ να βγάζει πολύ γρήγορη αντεπίθεση και με την μπάλα να καταλήγει στον Γκονζάλες, ο οποίος απέφυγε με εντυπωσιακή προσποίηση τον Ορτέγκα και έκανε το γύρισμα, με τον Μπελότι να σουτάρει άστοχα, δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τζολάκη.

Πολύ γρήγορος ο ρυθμός στο πρώτο δεκάλεπτο, με τη Φιορεντίνα να απειλεί ξανά στο 8’, με τον Ντοντό να κάνει την ενέργεια και το γύρισμα από τα δεξιά της επίθεσης των Ιταλών, με την «ερυθρόλευκη» άμυνα να παραχωρεί κόρνερ, ενώ στη συνέχεια της φάσης έγινε νέο γύρισμα από τον Μπιράγκι, με την μπάλα να περνά από πολλά πόδια και να καταλήγει στον προωθημένο Μιλένκοβιτς, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά, αλλά το γκολ να ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.

Μπαίνοντας στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Φιορεντίνα πήρε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της και είχε μία ακόμα τελική προσπάθεια στο 14’, με ένα σουτ εκτός περιοχής του Κουαμέ να κοντράρει πριν καταλήξει σε κόρνερ που πέρασε ανεκμετάλλευτο για τους «βιόλα», ενώ στο 21’ ο Μποναβεντούρα βρέθηκε σε «θέση βολής» μετά από κεφαλιά απομάκρυνση του Ρέτσου, αλλά σούταρε αδύναμα και στην αγκαλιά του Τζολάκη. Μάλιστα, στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Μποναβεντούρα απείλησε ξανά, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να βγαίνει έγκαιρα και να τον νικά σε τετ-α-τετ!

Από τους πιο δραστήριους παίκτες του Ολυμπιακού στα πρώτα λεπτά ο Ποντένσε, ήταν εκείνος που έφτασε κοντά στο να ανοίξει το σκορ και στο 25’, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο, κινήθηκε στο πρώτο δοκάρι και πήρε την κεφαλιά, βλέποντας τον Τερατσάνο να μπλοκάρει με υπερένταση. Μετά το 25’ ο ρυθμός έπεσε, με τις δύο ομάδες να πιέζουν αισθητά λιγότερο σε σύγκριση με τα πρώτα λεπτά. Στο 32’ μετά απο μια βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, ο Τζολάκης βγήκε έγκαιρα από την εστία του και πρόλαβε με… κεφαλιά τον Κουαμέ, ενώ στην άλλη πλευρά του γηπέδου ο Ελ Κααμπί έμοιαζε πολύ αποκομμένος.

Στο 39’ ο Μποναβεντούρα έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, με τον Κουαμέ να κινείται στο δεύτερο δοκάρι και να κάνει την κεφαλιά-πάσα, αλλά Μπελότι και Γκονζάλες δεν μπόρεσαν να σκοράρουν, ενώ στην τελευταία καλή φάση του πρώτου ημιχρόνου, στο 40’, ο Ελ Κααμπί έκανε την κίνηση μετά από εξαιρετική μπαλιά που έβγαλε ο Ποντένσε στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο Τερατσάνο βγήκε έγκαιρα και πρόλαβε να απομακρύνει πριν ο Μαροκινός κάνει επαφή με την μπάλα. Ενώ οι δύο ομάδες πήγαιναν προς τα αποδυτήρια, υπήρξε μικρή ένταση μεταξύ οπαδών της Φιορεντίνα και του Ολυμπιακού,με αστυνομία και παίκτες των Ιταλών να πηγαίνουν προς το πέταλο της OPAP Arena ηρεμώντας την κατάσταση.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και συγκεκριμένα στο 47’, Ρέτσος και Μπελότι κουτούλησαν πολύ δυνατά σε μια εναέρια μονομαχία τους, με τον αμυντικό του Ολυμπιακού να ζαλίζεται έντονα. Παρότι αρχικά ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού έδειξε στον πάγκο ότι ο αμυντικός των «ερυθρόλευκων» δεν θα μπορέσει να συνεχίσει, τελικά εκείνος ζήτησε να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο, με τον Μεντιλίμπαρ να μην τον αντικαθιστά.

Στο 53’ οι Πειραιώτες έβγαλαν γρήγορη αντεπίθεση, με τον Ποντένσε να κάνει την ενέργεια και το γύρισμα από τα αριστερά για τον Ελ Κααμπί, με την άμυνα της Φιορεντίνα να απομακρύνει, ενώ στο 57’ ο Ντοντό έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα, αλλά ο Μπελότι βγήκε μαζί με την μπάλα εκτός τελικής γραμμής του γηπέδου. Πιο αργός ο ρυθμός σε σύγκριση με το πρώτο ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να απειλεί στο 62’, όταν μετά από κίνηση και σέντρα του Ροντινέι από τα δεξιά, ο Ποντένσε δεν έκανε ιδανικό κοντρόλ και επέτρεψε στους αμυντικούς να απομακρύνουν, ενώ στο 65’ οι «βιόλα» έφτασαν κοντά στο γκολ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Αρτούρ, με τον Μιλένκοβιτς να στέλνει την μπάλα ελάχιστα άουτ με καρφωτή και δυνατή κεφαλιά που πήρε από πολύ πλεονεκτική θέση.

Η Φιορεντίνα απείλησε ξανά στο 69’, όταν μετά από γρήγορη αντεπίθεση και άψογη συνεργασία των Ενζολά, Αρτούρ και Κουαμέ, ο τελευταίος βρέθηκε απέναντι στον Τζολάκη, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να αποκρούει σωτήρια σε κόρνερ, ενώ στο 72’ ο Μεντιλίμπαρ αντικατέστησε τον Φορτούνη με τον Γιόβετιτς. Στο 80’ ο Ολυμπιακός «άγγιξε» το γκολ, με τον Όρτα, ο οποίος είχε μπει λίγο νωρίτερα ως αλλαγή στη θέση του Τσικίνιο, να εκτελεί με ιδανική σέντρα ένα φάουλ που πήρε ο Ροντινέι στη δεξιά πλευρά και με τον Ιμπόρα να στέλνει την μπάλα εκατοστά δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ταρατσάνο, με δυνατή κεφαλιά!

Στο 84’ και μετά από μία ακόμα εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Όρτα, ο Ελ Κααμπί πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας αλλά εκείνη πέρασε εκατοστά δίπλα από την εστία της Φιορεντίνα, ενώ στο 89’ ο Ντάνκαν προσπάθησε να απειλήσει τον Τζολάκη με μακρινό σουτ, με την μπάλα να φεύγει πολύ ψηλά άουτ. Αυτή ήταν και η τελευταία τελική προσπάθεια της κανονικής διάρκειας, με το 0-0 να παραμένει και με τον τελικό να οδηγείται στην παράταση.

Ο Μεντιλίμπαρ πέρασε τον Κίνι στη θέση του Ορτέγκα με την έναρξη του έξτρα μισάωρου, ενώ στο 94’ οι παίκτες του Ολυμπιακού διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι σε χέρι του Μαρτίνες Κουάρτα, με διαιτητή και VAR να λένε «παίζετε», πριν ο πολύ δραστήριος Γιόβετιτς αναγκάσει τον Τερατσάνο σε κρίσιμη για την ομάδα του επέμβαση, μετά από όμορφο πλασέ που έπιασε από τα όρια της μεγάλης περιοχής. Στο 100’ ο Όρτα εκτέλεσε ένα ακόμα φάουλ των «ερυθρόλευκων» με σέντρα, αλλά η κεφαλιά του Ελ Κααμπί πέρασε ψηλά άουτ, με τις δύο ομάδες να μην βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα ούτε στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης.

