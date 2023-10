Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Κανείς δε θα σταματήσει τους μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο, αν το Ισραήλ συνεχίσει τα εγκλήματα Κόσμος 12:05, 17.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το Ιράν αναφέρεται στις ένοπλες ομάδες που υποστηρίζει στη Μέση Ανατολή ως μέρος «του Άξονα της Αντίστασης»