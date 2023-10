Ραϊσί: Ο Ιρανός πρόεδρος πιέζει τις μουσουλμανικές κυβερνήσεις να στηρίξουν τη Χαμάς Κόσμος 18:49, 08.10.2023 linkedin

Ο Ιρανός πρόεδρος συνομίλησε με τους ηγέτες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ - Ισχυρίστηκε ότι "το σιωνιστικό καθεστώς και οι υποστηρικτές του ευθύνονται για την αστάθεια στην περιοχή"