Όλο και πιο κοντά στην πόλη της Γάζας με στόχο τη διχοτόμησή της προωθείται ο ισραηλινός στρατός με τη Χαμάς να προσπαθεί να αντεπιτεθεί και να στήνει ενέδρες μέσα από τα δαιδαλώδη τούνελ της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων τους, έπληξαν περισσότερες από 300 θέσεις της Χαμάς και σκότωσαν υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης, έναν από τους ενορχηστρωτές της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) Ντάνιελ Χαγκάρι ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι ο ισραηλινός στρατός «κατάφερε να εξοντώσει τον τρομοκράτη δολοφόνο Ιμπραίμ Μπιαρί» την Τρίτη. Ο Μπιαρί ήταν «ο κύριος ηγέτης της μάχης» από τότε που οι ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στη βόρεια Γάζα, είπε ο Χαγκάρι και πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της «εξάλειψής του, πολλοί τρομοκράτες σκοτώθηκαν».

Σε ανακοίνωσή τους οι IDF ανέφεραν ότι δυνάμεις πεζικού και άρματα μάχης κατέλαβαν το συγκρότημα στη δυτική Τζαμπαλίγια, το οποίο, όπως είπε, χρησιμοποιούνταν από το τάγμα Τζαμπαλίγια της Χαμάς ως χώρο εκπαίδευσης.

Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις στη Δυτική Όχθη είναι καθημερινές ενώ οι επιθέσεις με ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο απεσταλμένος στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης, τα ισραηλινά στρατεύματα συγκλίνουν όλο και περισσότερο προς το κέντρο της Γάζας με τον κλοιό να στενεύει συνεχώς για τη Χαμάς. Υπολογίζεται ότι 20.000 στρατιώτες βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας και εκατοντάδες άρματα μάχης.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι δυνάμεις πεζικού και άρματα μάχης κατέλαβαν το συγκρότημα στη δυτική Τζαμπαλίγια, το οποίο, όπως είπε, χρησιμοποιούνταν από το τάγμα Τζαμπαλίγια της Χαμάς ως χώρο εκπαίδευσης.

Νεκροί δύο ισραηλινοί στρατιώτες

Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη και τις πρώτες απώλειες. Δύο 20χρονοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σήμερα σε μάχες στη Λωρίδα της Γάζας, ο επιλοχίας Ρόι Γουλφ και ο επιλοχίας Λαβί Λίπσιτς, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια συγκρούσεων με μαχητές της Χαμάς στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει προχωρήσει σε «σημαντικά» επιτεύγματα κατά τη διάρκεια της χερσαίας επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας», αλλά «πληρώνει επίσης βαρύ τίμημα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ αναφερόμενος στους δύο νεκρούς στρατιώτες.

«Αναπτύσσουμε δυνάμεις σε μεγάλη κλίμακα, βαθιά στη Γάζα», είπε ο Γκάλαντ σε στρατιώτες της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας ωστόσο πρόσθεσε ότι «δυστυχώς στον πόλεμο υπάρχει και το τίμημα και την τελευταία μέρα ήταν βαρύ. Παρόλα αυτά, είμαστε επίσης αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και να κερδίσουμε» κατέληξε.

Ανταρτοπόλεμο θέλει η Χαμάς

Η Χαμάς από την πλευρά της επιδιώκει ανταρτοπόλεμο μέσα στα στενά της Γάζας. Στόχος της είναι να παρασύρει τους ισραηλινούς όλο και πιο βαθιά στον αστικό ιστό της πόλης, όπου εκεί θεωρεί ότι έχει και πλεονέκτημα.

Ισαραηλινοί βομβάρδισαν τον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια

Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Στρατός επιβεβαίωσε την επίθεση στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια, όπου σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας 50 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 150 τραυματίστηκαν μαζί και ο Ιμπραίμ Μπιαρί.

Σύμφωνα με τις IDF η αεροπορική επιδρομή στη Τζαμπαλίγια ήταν μέρος ενός «πλήγματος ευρείας κλίμακας » εναντίον στελεχών της Χαμάς και υποδομών που ανήκουν στο Κεντρικό Τάγμα Τζαμπαλίγια της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) Ντάνιελ Χαγκάρι η στόχευση του κτιρίου όπου βρισκόταν ο Μπιαρί κοντά στο προσφυγικό καταυλισμό «οδήγησε επίσης στην κατάρρευση άλλων πραγμάτων επειδή υπήρχε μια πολύ εκτεταμένη υποδομή εκεί» κατηγορώντας τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα ως ανθρώπινες ασπίδες «με πολύ σκληρό και ανόητο τρόπο».



Πηγή: skai.gr

