Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την περιπέτεια που έζησε τα τελευταία έξι χρόνια, τα οποία πέρασε ζώντας μια νομαδική ζωή με τη μητέρα του και τον παππού που τον είχαν «απαγάγει», περιέγραψε σε συνέντευξη στην εφημερίδα Sun ο 17χρονος σήμερα Άλεξ Μπάτι (Alex Batty) .

Όπως αναφέρει στη Sun, άρχισε να έχει αμφιβολίες για τον τρόπο ζωής των ενηλίκων γύρω του όταν ήταν 14 ή 15 ετών. Πρόσφατα είχε πείσει τη μητέρα του να μετακομίσουν σε μία ενοικιαζόμενη αγροικία «πιο κοντά στον πολιτισμό» και να φύγουν από τα βουνά.

Την περασμένη εβδομάδα είχε μια λογομαχία μαζί της και αποφάσισε να φύγει. «Είναι σπουδαίος άνθρωπος και την αγαπάω, αλλά απλά δεν είναι σπουδαία μαμά», δήλωσε ο νεαρός.

Μεταξύ άλλων ανέφερε πως τα τελευταία έξι χρόνια έκανε μόνο μία φίλη, ένα κορίτσι από την Ισπανία που είχε γνωρίσει σε ένα καφέ. Δεν πήγε στο σχολείο ούτε μία φορά και μάθαινε ξένες γλώσσες, μαθηματικά και υπολογιστές μόνος του. όποτε ο ίδιος έβρισκε κάποιο βιβλίο ασκήσεων.

Μετακόμιζαν διαρκώς, με τον ίδιο να εργάζεται συνεχώς και να μην έχει κοινωνική ζωή.

Η επιθυμία του να ζήσει ως «φυσιολογικός» νεαρός πυροδοτήθηκε έντονα από την απόφασή του να σπουδάσει ώστε να γίνει μηχανικός λογισμικού.

«Συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν ένας ωραίος τρόπος να ζω για το μέλλον μου. Το σύννεφο που με σκέπαζε διαλύθηκε διότι άρχισα να ζυγίζω τα πάντα ξανά, τα υπέρ και τα κατά της Αγγλίας. Δεν ήξερα τι θα συνέβαινε για το μέλλον μου αν ήταν να μείνω με τη μητέρα μου», δήλωσε ο Άλεξ.

Επίσης, δήλωσε πως είπε αρχικά ψέματα στις αρχές και στον Γάλλο διανομέα που τον βοήθησε ότι περιφερόταν στα βουνά επί τέσσερις ημέρες, έτσι ώστε να μην προδώσει την περιοχή όπου ζούσε η μητέρα του και ο παππούς του, διότι δεν θέλει να συλληφθούν.

Ο νεαρός Άλεξ είχε «απαχθεί» από τη μητέρα του Μέλανι και τον παππού του Ντέιβιντ όταν είχαν πάει διακοπές στην Ισπανία. Έκτοτε, ζούσαν σε κοινόβια με συχνές μετακινήσεις σε Γαλλία και Ισπανία.

Ο Βρετανός έφηβος είχε εντοπιστεί την περασμένη εβδομάδα να περπατά κουρασμένος έξω από την Τουλούζη από έναν Γάλλο διανομέα, στον οποίο εκμυστηρεύτηκε πως είχε ζήσει σε διάφορες τοποθεσίες ως μέλος μιας «πνευματικής κοινότητας» από το 2017 και μετά, καθώς και ότι είχε φύγει από εκεί προσπαθώντας να επιστρέψει στο Όλνταμ της Αγγλίας και στη γιαγιά του, η οποία είναι η νόμιμη κηδεμόνας του.

Περπατούσε επί δύο ημέρες έχοντας διασχίσει 35 χιλιόμετρα όταν εντοπίστηκε από τον Γάλλο οδηγό, ο οποίος εν τέλει τον μετέφερε σε αστυνομικό τμήμα. Είχε μαζί του ένα σακίδιο με λίγα ρούχα, μία σανίδα σκέιτ, έναν φακό, 100 ευρώ και έναν ελβετικό σουγιά.

Ο Άλεξ επέστρεψε στο Όλνταμ το περασμένο Σάββατο, όπου και έχει επανενωθεί με τη γιαγιά του.



Πηγή: skai.gr

