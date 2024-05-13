Εχθές, Γιορτή της Μητέρας , το διαδίκτυο κατακλύστηκε από τρυφερά «σαγαπώ» και «σε ευχαριστώ» των χρηστών – διάσημων και απλών ανθρώπων – προς τις μητέρες τους.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αγάπης και τρυφερότητας, υπήρξε μια τρανταχτή παραφωνία: Ο σύντροφος της Χάλι Μπέρι (Halle Berry) σκέφτηκε να της πει «χρονιά πολλά» δημοσιεύοντας μία ολόγυμνη φωτογραφία της σταρ – εντυπωσιακή ομολογουμένως αλλά παντελώς άσχετη και αταίριαστη με το κλίμα της ημέρας.

Ο Van Hunt ανέβασε μια φωτογραφία της πίσω όψης της σταρ να ποζάρει στο μπαλκόνι της ολόγυμνη. Στη λεζάντα εκφράζει τον θαυμασμό του για τα κάλλη της και γράφει «ευτυχισμένη γιορτή της μητέρας από τα βάθη της καρδιάς μου» - προσέξτε το λογοπαίγνιο με τη λέξη bottom!

Στα σχόλια, κάποιοι τον επαίνεσαν για το πώς δείχνει τον θαυμασμό του στη Χάλι Μπέρι, όμως οι περισσότεροι επέκριναν την ανάρτηση ως ανάρμοστη για την Ημέρα της Μητέρας.

Πηγή: skai.gr

