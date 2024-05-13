Ευρωλίγκα: Οι οκτώ διαιτητές που επελέγησαν για το Final 4-Μέσα ο Ντιφαλά

Τους οκτώ διαιτητές που θα αναλάβουν να διευθύνουν τα τέσσερα παιχνίδια του Final 4 του Βερολίνου (24-26 Μαΐου) ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα.



Πρόκειται για τους Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Νταμίρ Γιαβόρ (Κροατία), Εμίν Μόγκουλκοτς (Τουρκία), Ούρος Νίκολιτς (Σερβία), Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Φερνάντο Ρότσα (Πορτογαλία) και Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία). Όλοι τους θα ταξιδέψουν για το Βερολίνο και η Ευρωλίγκα θα ανακοινώσει λίγο πριν τους αγώνες ποιοι θα διευθύνουν τους δύο ημιτελικούς, Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακός-Ρεάλ, αλλά και τους δύο τελικούς.

Ο τελευταίος επελέγη παρά τον θόρυβο που υπήρχε μετά το φάουλ που καταλόγισε στο φινάλε του Game 3 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την. Φυσικά εκτός λίστας έμεινε ομετά τον σάλο που δημιουργήθηκε όταν αποκαλύφθηκε πως είχε κλέψει άρωμα από αεροδρόμιο.Οι επτά από τους οκτώ διαιτητές έχουν διευθύνει στο παρελθόν Final 4, με τον Μπελόσεβιτς πιο έμπειρο όλων με ήδη εννιά παρουσίες. Για τους Ντιφαλά και Ρότσα θα είναι το πέμπτο Final 4, ενώ για τους Γιαβόρ και Ράντοβιτς το τέταρτο.

