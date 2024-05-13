«Μία Μπάλα Για Κάθε Παιδί»: Μία πράξη αγάπης από το Giant Heart της Novibet και τον Κώστα Τσιμίκα

Ακόμα και η πιο μικρή πράξη αγάπης που κάνουμε για τους συνανθρώπους μας μπορεί να κάνει τη διαφορά, δίνοντας τους την έμπνευση που χρειάζονται για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει η δράση «Μία Μπάλα Για Κάθε Παιδί», η νέα ενέργεια που υλοποιείται μέσα από το πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς Giant Heart της Novibet σε συνεργασία με τον Πρεσβευτή του Προγράμματος, ποδοσφαιριστή, Κώστα Τσιμίκα.

Μέσα από τη δράση «Μία Μπάλα Για Κάθε Παιδί» το Giant Heart και ο Κώστας Τσιμίκας θα δωρίσουν συλλεκτικές, υπογεγραμμένες ποδοσφαιρικές μπάλες από το brand «ΚΤ21» του διεθνούς ποδοσφαιριστή, σε ακαδημίες ποδοσφαίρου και οργανισμούς που στηρίζουν οικογένειες και παιδιά σε όλα την Ελλάδα.

Μέσω αυτής της συμβολικής πράξης αγάπης, το Giant Heart και ο Κώστας Τσιμίκας θα βοηθήσουν πολλά παιδιά να αποκτήσουν την πρώτη τους ποδοσφαιρική μπάλα επαγγελματικών προδιαγραφών, καταφέρνοντας όχι μόνο να ενισχύσουν την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο και το ομαδικό παιχνίδι, αλλά και να τα εμπνεύσουν στα πρώτα τους βήματα να κυνηγήσουν το όνειρό τους και να γίνουν οι πρωταθλητές και οι πρωταθλήτριες του αύριο!

Η δράση «Μία Μπάλα Για Κάθε Παιδί» ξεκίνησε φέτος το Πάσχα μέσα από δύο επισκέψεις, κατά τις οποίες μοιράστηκαν οι πρώτες ποδοσφαιρικές μπάλες «ΚΤ21» στα παιδιά του «Χατζηπατέρειου» Κέντρου Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού (Κ.Α.Σ.Π.) και τους μικρούς αθλητές Κ-7 και Κ-9 της ποδοσφαιρικής ακαδημίας «Άμιλλα Περιστερίου».

Με αφορμή τη δράση «Μία Μπάλα Για Κάθε Παιδί», ο Ιωάννης Κορκός, Senior CSR & Communications Officer της Novibet δήλωσε: «Στόχος μας με αυτή την πρωτοβουλία, είναι να καταφέρουμε να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τον αθλητισμό, την κίνηση και το παιχνίδι και να τα ενθαρρύνουμε να ασχοληθούν περισσότερο με το άθλημα που τους αρέσει. Ακόμα περισσότερο όμως, τους παρέχουμε μία πρώτη έμπνευση να αναπτύξουν το ταλέντο τους, όπως ακριβώς προσπάθησε και κατάφερε να κάνει ο Κώστας Τσιμίκας, ο Πρεσβευτής του προγράμματος Giant Heart, που αγωνίζεται σε μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομάδες στον κόσμο».

Κατά το προσεχές διάστημα η δράση θα συνεχιστεί με αντίστοιχες επισκέψεις σε περισσότερες ακαδημίες ποδοσφαίρου και άλλους κοινωφελείς οργανισμούς, έτσι ώστε ακόμα πιο πολλά παιδιά να αποκτήσουν την πρώτη τους επαγγελματική ποδοσφαιρική μπάλα.

Σχετικά με το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς Giant Heart

H Συμμαχία Αγάπης Giant Heart της Novibet συστάθηκε τον Μάιο του 2021 με στόχο την οικοδόμηση ενός καλύτερου, πιο βιώσιμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος, μέσα από ενέργειες που προωθούν την αξία του αθλητισμού, τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Έχοντας ως Πρεσβευτές τον Κώστα Τσιμίκα και τον Γιάννη Κωνσταντέλια, η πρωτοβουλία Giant Heart προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη σε φορείς και τοπικές κοινωνίες, αλλά και σε συνανθρώπους μας σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του Giant Heart μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.giantheart.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.