«Όργια»: Δείτε το βίντεο της Μαρία Ζαχάροβα που «κράζει» Joost Klein, Nemo, Bambie Thug, Windows95man

Στο βίντεο της Ζαχάροβα εμφανίζονται μεταξύ άλλων, ο Ολλανδός Joost Klein που αποβλήθηκε από τον διαγωνισμό, το Nemo που νίκησε στον διαγωνισμό, το Bambie Thug, και ο Φινλανδός Windows95man

Πυρά κατά της Eurovision εξαπολύει η Μαρία Ζαχάροβα, επικρίνοντας κάποιους διαγωνιζόμενους. 

Ο διαγωνισμός Eurovision 2024 ξεπέρασε «κάθε όργιο, εκδήλωση ή τελετουργική ιεροσυλία» έγραψε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, προσθέτοντας ειρωνικά ότι τουλάχιστον «οι κηδείες της Δυτικής Ευρώπης γίνονται ως συνήθως». «Όχι εκπλήξεις» σε αυτό αναφέρει.

Στο βίντεο της Ζαχάροβα εμφανίζονται μεταξύ άλλων, ο Ολλανδός Joost Klein που αποβλήθηκε από τον διαγωνισμό, το Nemo που νίκησε στον διαγωνισμό, το Bambie Thug, και ο Φινλανδός Windows95man. 

To βίντεο της Μαρία Ζαχάροβα:


Η δράση επί σκηνής που παρουσιάζεται στο βίντεο συνοδεύεται από μουσική υπόκρουση του Ίγκορ Κόρνελιουκ η οποία παρουσιάστηκε στο «Satan’s Ball» (O Χορός του Σατανά) στη σειρά «Ο Μάιτρ και η Μαργαρίτα» που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα, γραμμένο από τον Ρώσο συγγραφέα Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ. 

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Φεβρουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) ανακοίνωσε ότι, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, η Ρωσική Ομοσπονδία δεν θα εκπροσωπείται στη Eurovision μέχρι νεωτέρας. 

