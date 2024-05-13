Πυρά κατά της Eurovision εξαπολύει η Μαρία Ζαχάροβα, επικρίνοντας κάποιους διαγωνιζόμενους.

Ο διαγωνισμός Eurovision 2024 ξεπέρασε «κάθε όργιο, εκδήλωση ή τελετουργική ιεροσυλία» έγραψε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, προσθέτοντας ειρωνικά ότι τουλάχιστον «οι κηδείες της Δυτικής Ευρώπης γίνονται ως συνήθως». «Όχι εκπλήξεις» σε αυτό αναφέρει.

Στο βίντεο της Ζαχάροβα εμφανίζονται μεταξύ άλλων, ο Ολλανδός Joost Klein που αποβλήθηκε από τον διαγωνισμό, το Nemo που νίκησε στον διαγωνισμό, το Bambie Thug, και ο Φινλανδός Windows95man.

To βίντεο της Μαρία Ζαχάροβα:

#Eurovision2024...😦👹



..Кто-нибудь пробовал отключить Европу и подключить ее обратно?..



Это "песенное" соревнование

"переплюнуло любую оргию,шабаш или ритуальное святотатство!

Похороны Западной Европы проходят штатно"-Мария Захарова🇷🇺



Бал у сатаны-@Eurovision 😈

🇪🇺🇬🇧🇺🇸🇺🇦🇮🇱 pic.twitter.com/BZxA5YIb8c — Алина Черчесова Alina Caucasian (@AlichersoulUz) May 12, 2024



Η δράση επί σκηνής που παρουσιάζεται στο βίντεο συνοδεύεται από μουσική υπόκρουση του Ίγκορ Κόρνελιουκ η οποία παρουσιάστηκε στο «Satan’s Ball» (O Χορός του Σατανά) στη σειρά «Ο Μάιτρ και η Μαργαρίτα» που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα, γραμμένο από τον Ρώσο συγγραφέα Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ.



Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Φεβρουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) ανακοίνωσε ότι, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, η Ρωσική Ομοσπονδία δεν θα εκπροσωπείται στη Eurovision μέχρι νεωτέρας.

Πηγή: skai.gr

